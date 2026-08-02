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রাজনীতি

বাপ-দাদার বয়সী লোকেরা প্রতারণা করবে, বুঝতে পারিনি: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ২২: ১০
বাপ-দাদার বয়সী লোকেরা প্রতারণা করবে, বুঝতে পারিনি: আসিফ মাহমুদ
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক দলগুলোতে থাকা বাপ-দাদার বয়সী লোকেরাও তরুণদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বক্তব্যের একপর্যায়ে বলেছেন, ‘...এই যে আমাদের বাবার বয়সী, দাদার বয়সী লোকেরাও যে মুখে এক কথা বলে, পরের দিন প্রতারণা করতে পারে, এটা আমরা প্রথমে আসলে বুঝে উঠতে পারিনি...।’

আজ রোববার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে ‘৩৬ জুলাইয়ের অবদান বিতর্ক ও ব্যর্থতার দায় পর্যালোচনা’ শীর্ষক সংলাপে অংশ নিয়ে তিনি এই অভিযোগ করেন। আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি এই সংলাপের আয়োজন করে।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের আরেকটা ভুল আমি বলব, সেটা হচ্ছে, এই রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশ্বাস করা। আমরা তো আর জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কখনো রাজনীতি করি নাই। আমরা ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি করতাম, ফলে ছাত্রসংগঠনগুলো যেমন ছাত্র ইউনিয়ন কীভাবে চিন্তা করে, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির বা অন্যরা কীভাবে চিন্তা করে, সেটা আমরা বুঝি।’

এনসিপির মুখপাত্র বলেন, ‘কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে যখন আসলাম, এই যে আমাদের বাবার বয়সী, দাদার বয়সী লোকেরাও যে মুখে এক কথা বলে পরের দিন প্রতারণা করতে পারে, এটা আমরা প্রথমে আসলে বুঝে উঠতে পারিনি। ফলে তাদের, অনেক কিছুতেই হয়তো ভরসা রাখতে গিয়ে, পরে আমরা...এটা আমাদের জন্য একটা শিক্ষা। আমরা শিখলাম যে, এদের পরবর্তী সময়ে আর বিশ্বাস করা যাবে না।’

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও রাজনৈতিক দলগুলো অসহযোগিতা করেছে বলে অভিযোগ এই সাবেক উপদেষ্টার। আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়ে সমালোচনা আছে। আমি যেহেতু সরকারের অংশ ছিলাম, আমারও একধরনের আত্মসমালোচনার জায়গা রয়েছে। সে জায়গা থেকে, আমার মনে হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা ছিল। আপনারা দেখেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শত শত, হাজার হাজার আন্দোলন হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলো অসহযোগিতা করেছে।’

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো উদ্যোগ নিতে গেলেই কোনো না কোনো প্রতিনিধি গিয়ে সরকারকে একধরনের চাপ প্রয়োগ করতেন বলে অভিযোগ সাবেক এই উপদেষ্টার।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। এতে আরও অংশ নেন কবি ও রাষ্ট্রচিন্তক ফরহাদ মজহার, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ, আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক আবু হেনা রাজ্জাকী, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ প্রমুখ।

বিষয়:

রাজধানীঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারআসিফ মাহমুদএনসিপিএবি পার্টি
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