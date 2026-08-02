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রাজনীতি

দলীয়করণের নগ্ন রাজনীতি থেকে ফিরে আসুন—সরকারকে জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দলীয়করণের নগ্ন রাজনীতি থেকে ফিরে আসুন—সরকারকে জামায়াত আমির
প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত ‘জান দেব, জুলাই দেব না’ শীর্ষক আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

দলীয়করণের যে রাজনীতির দিকে নগ্নভাবে আপনারা পা দিয়েছেন, সেখান থেকে ফিরে আসুন—সরকারের উদ্দেশে এমনটি বলেছেন বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত ‘জান দেব, জুলাই দেব না’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন জামায়াত আমির।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আপনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে নির্বাচনের পুরা সময়টা জুড়ে বলেছেন—আমরা একটা মেরিটোক্রেটিক সোসাইটি চাই, আমরা সুন্দর সোসাইটি করব। এখন তো পুরাটাই তার উল্টো। যেখানে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মানুষের সেবা করবে, সেসব জায়গায় আপনারা দলীয় নেতাদের বসিয়ে দিয়েছেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানান বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি অভিযোগ করেন, এখন শুধু নির্বাচিত জায়গায়ই নয়, যে সমস্ত জায়গায় প্রশাসনের লোকদের দায়িত্ব পালন করার কথা, সরকার সেখানে দলীয় নেতাদের পদায়ন করছে। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন নজির আপনারা স্থাপন করছেন। আমরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিচ্ছি—এগুলো আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম, এগুলো আমরা মানি না, এগুলো আমরা মানব না।’

বর্তমান সরকারকে একটা প্রতারক দল হিসেবে নয় বরং শাসক হিসেবে দেখতে চাই বলে মন্তব্য করেন জামায়াত আমির। তিনি বলেন, আমরা চাই তারা জনগণকে দেওয়া ওয়াদাটা অন্তত রক্ষা করুক। আমাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্র দুইটা—একটা সংসদ, সেখানে সমাধান হলে ঠিক আছে; না হলে আমাদের রাজপথ। রাজপথ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, রাজপথের জমিদারি জনগণ কাউকে দেয় নাই।’

দেশের বিভিন্ন জায়গায় মব সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শফিকুর রহমান। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা বলেছিলেন—নতুন বাংলাদেশে মব হবে না। তাহলে এখন কারা করে? এই মবগুলো বন্ধ করেন। আমিও যদি মব করি, আমারও হাত অবশ করে দেন। আপনারাও মব করে বেশি দূর হাত বাড়াতে পারবেন না, সেই হাতটাও অবশ হয়ে যাবে।’

সরকারের উদ্দেশে জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘একটা রক্তভেজা আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের মুক্তি দিলেন। তারপরে এই স্মৃতি তাড়াতাড়ি ভুলে গিয়ে, ফ্যাসিস্ট সরকারের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা আপনারা আবার ধারণ করতে যাচ্ছেন কেন? আমরা তো নতুন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তখনকার ফ্যাসিস্টরা যা করেছে, হুবহু তার একটা ফটোকপি আপনাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি।’

হবিগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রায় হামলার শিকার হয়ে এক চোখ হারানো আলিফের প্রসঙ্গে শফিকুর রহমান বলেন, ‘এই ছেলেটাকে রড দিয়ে পিটিয়ে তার চোখ শেষ করে দিলেন, দুনিয়া দেখার আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তো চোখ তো শেষ করেছিল শেখ হাসিনা, আপনারা আবার শুরু করলেন কেন?’

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান অলি আহমেদ, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী প্রমুখ।

বিষয়:

সরকারনির্বাচনএলডিপিপ্রধানমন্ত্রীজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
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