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রাজনীতি

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদের পদত্যাগ

ঢাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪২
ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদের পদত্যাগ
জাহিদ আহসান। ছবি: সংগৃহীত

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন জাহিদ আহসান। তাঁর পদত্যাগের পর সংগঠনটির সিনিয়র সহসভাপতি আহসান লাবিবকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার জাতীয় ছাত্রশক্তির দপ্তর সম্পাদক মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় ছাত্রশক্তির পঞ্চম সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জাহিদ আহসান ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন।

সভায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের মতামত ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিনিয়র সহসভাপতি আহসান লাবিবকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিপদত্যাগবাংলাদেশের রাজনীতিএনসিপি
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