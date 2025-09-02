সুদানে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় জামায়াত সেক্রেটারির শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমি ধসে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এ সমবেদনা জানান।
শোক বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, গত ৩১ আগস্ট দারফুর অঞ্চলের মাররা পর্বতমালায় সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিধস গোটা মানবজাতির জন্য হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি। নারী-পুরুষ, শিশুসহ বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি এবং একটি সম্পূর্ণ গ্রাম মাটির নিচে চাপা পড়া নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক।
মিয়া গোলাম পরওয়ার নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা ও নিরাপদ পুনর্বাসনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।
দীর্ঘদিন ধরে চলমান গৃহযুদ্ধ ও মানবিক সংকটে জর্জরিত সুদানের জনগণের এ ভয়াবহ দুর্যোগ মুহূর্তে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, তারা যেন দ্রুততম সময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করে এবং জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।
