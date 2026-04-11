Ajker Patrika
রাজনীতি

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেবে জাতীয় পার্টি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর গুলশানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পার্টির একাংশের প্রেসিডিয়াম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। আজ শনিবার সকালে রাজধানীর গুলশান-২ এ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত দলের প্রেসিডিয়াম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় আগামী মাসে কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি সভার মধ্য দিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সাংগঠনিক কর্মসূচি জোরদারেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব, সাবেক মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার।

জাতীয় পার্টির দপ্তর সম্পাদক এম এ রাজ্জাক খানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেসিডিয়াম সভায় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজধানী ঢাকা শহরসহ সারা দেশে জাতীয় পার্টির নেতা কর্মী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও নিরীহ সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক হত্যাসহ যে সব মামলা হয়েছে, সেগুলো দ্রুত প্রত্যাহারে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি আহ্বান জানান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন ও দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সারা দেশে শিশুদের হামের টিকা দেওয়ার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, পল্লিবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে অবশ্যই দেশের মানুষ আবারও জাতীয় পার্টির রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে আসবে। তবে তার আগে দলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে।

এ সময় তিনি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ চাঁদাবাজি বন্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির নির্বাহী চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক চুন্নু, সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ, কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, জহিরুল ইসলাম জহির, মোস্তফা আল মাহমুদ।

প্রেসিডিয়াম সদস্য ও চেয়ারম্যানের বিশেষ সহকারী নাসরিন জাহান রত্না, আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত মাসরুর মাওলা, নাজমা আক্তার, আরিফুর রহমান খান, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মিলন, সরদার শাজাহান, জাহাঙ্গীর হোসেন মানিক, ফখরুল আহসান শাহজাদা, মো. বেলাল হোসেন, নুরুল ইসলাম ওমর, আমানত হোসেন আমানত, জাহাঙ্গীর আলম পাঠান, শাহ জামাল রানা, শেখ মাতলুব হোসেন লিয়ন, নাজনীন সুলতানা, এইচ এম গোলাম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

স্থানীয় সরকাররাজধানীজেলার খবরজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

