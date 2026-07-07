উগ্রবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার আতাউল্লাহকে বহিষ্কার করল এনসিপি

উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গাজীপুর মহানগর কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব আতাউল্লাহ শাহকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছে দলটি। আজ মঙ্গলবার দলটির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত নোটিশে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
সংগঠনের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তাকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।
নোটিশে বলা হয়, দলীয় গঠনতন্ত্র ও প্রযোজ্য সাংগঠনিক বিধান অনুযায়ী তাঁকে এনসিপির গাজীপুর মহানগর আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব পদসহ দলের সকল পর্যায়ের সাংগঠনিক দায়িত্ব এবং প্রাথমিক সদস্যপদ হতে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো।
এর আগে, গত ৫ জুলাই সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে যাত্রাবাড়ীর মিনি কক্সবাজার এলাকার একটি বালুর মাঠ থেকে আতাউল্লাহসহ ছয়জনকে আটক করে পুলিশ। পরে যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক এ বি সিদ্দিক তাঁদের আদালতে হাজির করে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। একই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ড আবেদনে পুলিশ উল্লেখ করে, যাত্রাবাড়ী এলাকায় টহল ও অভিযান তদারকির সময় গোপন সূত্রে তথ্য পাওয়া যায়, মিনি কক্সবাজার এলাকায় আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের পাশের বালুর মাঠে কয়েকজন ব্যক্তি উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের জন্য সমবেত হয়েছেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করলে এই ছয়জনকে আটক করা হয়।
তারা মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের আড়ালে উগ্রবাদী কার্যক্রম পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন বলে পুলিশের দাবি।
এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলের নিবন্ধনের আগে কমিটি দেওয়ার চাপ থাকায় কিছু ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ঠিকমতো করা যায়নি। এই সুযোগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। আতাউল্লাহ শাহর নাম কমিটিতে আসলেও তাঁকে কখনোই এনসিপির গাজীপুরের সাংগঠনিক কাজে পাওয়া যায়নি, নিষ্ক্রিয় ছিল!’
সারোয়ার তুষার আরও বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাত্রাবাড়ী থেকে তাঁকে পুলিশ আটক করার পর তাঁর এনসিপির কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়টি পুনরায় আমাদের নজরে আসে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছি। উগ্রবাদী বিভিন্ন নেটওয়ার্ক রাজনৈতিক দলগুলোতে নিজেদের এজেন্ট অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।’
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