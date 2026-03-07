Ajker Patrika
রাজনীতি

দুদক চেয়ারম্যানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে: নাহিদ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
দুদক চেয়ারম্যানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে: নাহিদ
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘দুদকের চেয়ারম্যানকে চাপ প্রয়োগ করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরকে মব তৈরি করে তাঁকে প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। বিগত শেখ হাসিনার আমলে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ—সবকিছু দলীয়করণ করা হয়েছিল। সেই একই প্রবণতা। এই সরকারের এক মাসও হয়নি, সেই প্রবণতা শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।’

শনিবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের অম্বিকা মেমোরিয়াল ময়দানে ইফতারপূর্ব আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এই সরকারের শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশকে কীভাবে পরিচালিত করতে চাচ্ছে, কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সংস্কারের বিপক্ষে, বিচারের বিপক্ষে যদি কোনো শক্তি, কোনো সরকার দাঁড়ায়, বাংলাদেশের জনগণ সেটা গ্রহণ করবে না। জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং ১১ দল সেটা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। আমরা এই সরকারের সাথে কাজ করতে চেয়েছিলাম, দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকায় সংসদে থাকতে চাচ্ছি এখনো। কিন্তু সেটার জন্য সরকারকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।’

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন দলটির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম, ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস মোল্যাসহ অনেকে।

বিষয়:

ফরিদপুরফরিদপুর সদরবাংলাদেশ ব্যাংকদুদকনাহিদ ইসলাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

সম্পর্কিত

কূটনীতিকদের সম্মানে জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

কূটনীতিকদের সম্মানে জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

দুদক চেয়ারম্যানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে: নাহিদ

দুদক চেয়ারম্যানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে: নাহিদ

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে আওয়ামী লীগ ভূলুণ্ঠিত করেছে: নাহিদ ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে আওয়ামী লীগ ভূলুণ্ঠিত করেছে: নাহিদ ইসলাম