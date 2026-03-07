দুদক চেয়ারম্যানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে: নাহিদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘দুদকের চেয়ারম্যানকে চাপ প্রয়োগ করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরকে মব তৈরি করে তাঁকে প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। বিগত শেখ হাসিনার আমলে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ—সবকিছু দলীয়করণ করা হয়েছিল। সেই একই প্রবণতা। এই সরকারের এক মাসও হয়নি, সেই প্রবণতা শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।’
শনিবার সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের অম্বিকা মেমোরিয়াল ময়দানে ইফতারপূর্ব আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের নেতারা অংশগ্রহণ করেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এই সরকারের শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশকে কীভাবে পরিচালিত করতে চাচ্ছে, কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সংস্কারের বিপক্ষে, বিচারের বিপক্ষে যদি কোনো শক্তি, কোনো সরকার দাঁড়ায়, বাংলাদেশের জনগণ সেটা গ্রহণ করবে না। জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং ১১ দল সেটা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। আমরা এই সরকারের সাথে কাজ করতে চেয়েছিলাম, দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকায় সংসদে থাকতে চাচ্ছি এখনো। কিন্তু সেটার জন্য সরকারকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।’
এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন দলটির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম, ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. ইলিয়াস মোল্যাসহ অনেকে।
কূটনীতিকদের সম্মানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান এমপি।১৪ মিনিট আগে
নারীশক্তির নেতৃত্বে থাকার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। এই সংগঠনের আহ্বায়কের পদ দেওয়া হলে তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করবেন। এর কারণ হিসেবে এ ধরনের সংগঠনগুলোতে নারীদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকে না বলে অভিযোগ করেন...১ ঘণ্টা আগে
আমরা বলতে চাই—মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবের অধ্যায়। আমাদের গৌরবকে আওয়ামী লীগ ভূলুণ্ঠিত করেছে। গুম, খুন, হত্যা, টাকা পাচারসহ সব অপরাধকে মুক্তিযুদ্ধের নামে বৈধতা দিয়েছে। সেই আওয়ামী লীগকে মুক্তিযুদ্ধের নামে, ৭ মার্চের নামে, শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পুনর্বাসন করা যাবে না...৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেন...৫ ঘণ্টা আগে