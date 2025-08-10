নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে আন্দোলন করব: জামায়াত নেতা তাহের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংসদে উচ্চকক্ষের মতো নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবিতে জামায়াত ইসলামী আন্দোলন করবে বলে জানিয়েছেন দলটি নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আজ রোববার (১০ আগস্ট) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে জামায়াত নেতা এসব কথা বলেন। সিইসির সঙ্গে বৈঠকের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান, কুমিল্লা-১১ আসনের সীমানা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন।
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আমাদের কিছু বাড়তি রাজনৈতিক দাবি আছে। আমরা একটি অংশে একমত হয়েছি, সেটি হচ্ছে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে উচ্চ এবং নিম্ন উভয় কক্ষেই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন। সেই ইস্যুতে আমরা আন্দোলন করব এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করব।’
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। এখানে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। যেহেতু এই সরকার নির্বাচিত কোনো সরকার না। তারিখ নিয়ে আগে একটু আলাপ-আলোচনা করলে সকলের নিজস্বতার বহিঃপ্রকাশের একটা সুযোগ ছিল।’
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আমরা অবশ্যই নির্বাচন চাই, কিন্তু নির্বাচন সুষ্ঠু করার শর্তটাকে আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে চাই। সে জন্য ঐকমত্য কমিশনের যে সুপারিশ আছে, সেগুলোকে আইনি ভিত্তি দেওয়া এবং সেই ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন হতে হবে।’
জুলাই সনদে জামায়াতে ইসলামী স্বাক্ষর করবে কি না? এমন প্রশ্নে এই নেতা বলেন, ‘যেসব বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি, সেটার যদি আইনি ভিত্তি দেওয়া হয় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই স্বাক্ষর করব। কিন্তু অর্থহীন একটা কাগজে স্বাক্ষর করার কোনো মানে নেই।’
