কড়াইলবাসীর জন্য উঁচু-উঁচু বড়-বড় বিল্ডিং করে দিতে চাই: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৫৫
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় রাজধানীর মহাখালী টিএন্ডটি কলোনি মাঠে কড়াইলবাসী আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিজেকে কড়াইলের সন্তান দাবি করে আজীবন কড়াইলবাসীর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দল ক্ষমতায় গেলে তাঁদের আবাসনের কষ্ট দূর করার জন্য বহুতল ভবন গড়ে ছোট ছোট ফ্ল্যাট তাঁদের নামে বরাদ্দ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর মহাখালীর টিএন্ডটি কলোনি মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

কড়াইলবাসীর উদ্দেশ্যে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি আপনাদেরই সন্তান, আমি আপনাদের এলাকারই সন্তান। যতদিন বেঁচে থাকব, যতদিন আল্লাহর রহমত থাকবে, আমি আপনাদের পাশে ছিলাম, আপনাদের পাশে আছি এবং আপনাদের পাশে আমি থাকব।’

বিএনপির চেয়ারম্যান আরো বলেন, ‘কড়াইলবাসীর থাকার কষ্টটা আমরা ধীরে ধীরে সমাধান করতে চাই। এখানে উঁচু-উঁচু বড়-বড় আমরা বিল্ডিং করে দিতে চাই। এখানে যে মানুষগুলো থাকে, তাঁদের নাম নিবন্ধন করে তাদের নামে ছোট ছোট ফ্ল্যাট করব এবং ফ্ল্যাটগুলো তাদের নামে আমরা দিতে চাই।’

তিনি বলেন, ‘এখানে বাচ্চাদের স্কুলের পাশাপাশি খেলাধুলার জন্য যাতে মাঠ থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। আমরা চাই-বিএনপির একটি পরিকল্পনা হচ্ছে-দেশের মানুষের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া। কড়াইলবাসীকে চিকিৎসার জন্য যাতে দুরে যেতে না হয়, আপনাদের এলাকায় ক্লিনিক থাকবে, হাসপাতাল থাকবে, সবকিছু থাকবে-এইভাবে আপনাদের এলাকাটিকে আমরা গড়ে তুলতে চাই, এইভাবে সাজিয়ে তুলতে চাই।’

