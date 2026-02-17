ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন এমপি আতিক মুজাহিদ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেছেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেন তিনি। এ সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মোনাজাতে অংশ নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।
মোনাজাত শেষে ড. আতিক মুজাহিদ বলেন, ‘আল্লাহ আমাদের শহীদ ওসমান হাদির মতো আদর্শ, সততা, সাহস ও যোগ্যতা দান করুন, যাতে আমরা শহীদ হাদির স্বপ্নের ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।’
আতিক মুজাহিদ আরও বলেন, ‘দেশের ৩০০টি আসনে শহীদ হাদির আদর্শে গড়া যোগ্য, সৎ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত প্রতিনিধি দান করুন, যারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অটল থেকে দেশ ও জাতির সেবা করবে।’
কবর জিয়ারতের সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নিজাম উদ্দিন, যুগ্ম সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন শিশির, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম, সদস্য কনকসহ প্রমুখ।
এর আগে আজ দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে এনসিপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেন।
বিএনপির মন্ত্রিসভায় অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ভোট কারচুপি) উন্মোচন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রিসহ বিভিন্ন দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে এসব সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে জাইমা রহমান উপস্থিত ছিলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া বিএনপির নির্বাচিত প্রার্থীরা আজ মঙ্গলবার সকালে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন।৪ ঘণ্টা আগে
ছাত্রদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সাবেক এই উপদেষ্টা লিখেছেন, ‘দুঃখ লাগে, ছাত্রদের জন্য। কত কম দামে তাদেরকে বিক্রি করে দিল....৫ ঘণ্টা আগে