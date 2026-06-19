Ajker Patrika
রাজনীতি

দেশের রাজনীতিতে এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ প্রাসঙ্গিক নয়: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের রাজনীতিতে এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ প্রাসঙ্গিক নয়: আসিফ মাহমুদ
পবিত্র আশুরা উপলক্ষে রাজধানীর বকশীবাজারে হুসাইনি দালান ইমামবাড়া পরিদর্শন করেন এনসিপি মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

এই মুহূর্তে দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ প্রাসঙ্গিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পবিত্র আশুরা উপলক্ষে রাজধানীর বকশীবাজারে হুসাইনি দালান ইমামবাড়া পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এ সময় শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এনসিপি মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ। আজ শুক্রবার বিকেলে তিনি সেখানে যান এবং মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, আশুরা দীর্ঘদিনের একটি ঐতিহ্য। এর আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

তিনি অভিযোগ করেন, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হুসাইনি দালানের জমি দখল করা হয়েছিল, যা লজ্জাজনক। তবে পরে আইনি জটিলতা শেষে শিয়া সম্প্রদায় তাদের জমি ফেরত পেয়েছে। ব্রিফিং শেষে তিনি ওই জমি ঘুরে দেখেন।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিষয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ এ মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক নয়। তারা এখন বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে। এনসিপি তাদের নিয়ে ভাবছে না। জনগণই তাদের প্রতিহত করবে। তা ছাড়া এটি দেখার বিষয় প্রশাসনের।

এ সময় এনসিপির ধর্ম ও সম্প্রীতি সেল সম্পাদক (যুগ্ম সদস্যসচিব) তারেক রেজা, ন্যাশনাল ওলামা অ্যালায়েন্সের সদস্যসচিব মাওলানা সানাউল্লাহ খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপির সদস্যসচিব এস এম শাহরিয়ার এবং যুগ্ম সদস্যসচিব ফারজানা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

পবিত্র আশুরাআসিফ মাহমুদআওয়ামী লীগএনসিপি
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