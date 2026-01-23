দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াত আমির

জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলে দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দিনাজপুরের বড় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।
শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে দিনাজপুর শহরকে সিটি করপোরেশনে রূপান্তর করা হবে।
জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘কৃষিকে আর পুরান ধাঁচে চালানো হবে না। এখানে আধুনিকায়ন করে, আধুনিক লজিস্টিক সরবরাহ করে ন্যায্যমূল্যে তা কৃষকের হাতে তুলে দিয়ে আমরা এই কৃষিজ উৎপাদন বাড়িয়ে তুলব।’
জামায়াত আমির অভিযোগ করে বলেন, কৃষিপণ্য উৎপাদন করার পরে বাজারে তা সঠিক মূল্যে পাওয়া যায় না। সংরক্ষণের অভাবে অনেক সময় উৎপাদিত ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ফসলের ন্যায্যমূল্য দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।’ ফসল ও সবজির সংরক্ষণও নিশ্চিত করা হবে বলে জানান জামায়াত আমির।
জায়গায় জায়গায় ফসল ও সবজির সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন শফিকুর রহমান। সারা বছর দেশের মানুষ ন্যায্য দামে কৃষিপণ্যগুলো পাবেন বলেও আশ্বাস দেন জামায়াত আমির।
এসব কারা করবে—প্রশ্ন রেখে জামায়াত আমির বলেন, ‘যারা মানুষের তকদির নিয়ে টানাটানি করে তারা, নাকি যারা আল্লাহর ভয় করে তারা? আমাদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে আপনারা যদি একটি সরকার গঠন করার সুযোগ পান তাহলে দেশ কেমন হবে? আমি বলি, আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন হয়েছে তার চেয়ে ভালো হবে। ওরা নির্বাচিত হয়েছে ছয় মাসও হয়নি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওরা নির্বাচিত হয়েছে এক বছরের জন্য, আমরা সুযোগ পাব পাঁচ বছরের জন্য। সেই পাঁচ বছর আমরা এই দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের জন্য জনবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তুলব।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাদকসেবী নাই, বখাটে নাই, গুন্ডাপান্ডা নাই, বাইরের গুন্ডাপান্ডা নাই আজ সেখানে আছে সুষ্ঠু পরিবেশ আর শিক্ষার প্রতিযোগিতা। ওই রকম বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখি, ওই বাংলাদেশই আমাদের মিশন এবং আমরা গড়ব।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ওই বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে বিচার অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না, যেখানে ধনী-গরিব-শিক্ষিত সর্ব শিক্ষিত সবার জন্য অধিকার সমান হবে। ওই বাংলাদেশ আমরা চাই যেখানে ধর্মে ধর্মে আর কোনো সংঘাত হবে না বরং একই বাগানের বিভিন্ন ধরনের গাছ হিসেবে আমরা রাজস্থান করব সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে।’
এবারের নির্বাচন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের সংসদে পাঠানোর নির্বাচন বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর ভাটারার বাঁশতলায় নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে আয়োজিত গণমিছিলের আগে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
মির্জা ফখরুল বলেন, গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের মানুষের জানমাল রক্ষায় দল-মতনির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ক্রমবর্ধমান অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই দেশে ভয়শূন্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামী আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘কেউ কেউ বসন্তের কোকিল—উড়ে এসে জুড়ে বসে। কিন্তু আমরা দুঃখ-কষ্টের সময় দেশবাসীকে ফেলে কোথাও যাইনি, ভবিষ্যতেও যাব না—ইনশা আল্লাহ।’ আজ শুক্রবার পঞ্চগড়ের চিনিকল মাঠে ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াত আমির এ কথা বলেন।৪ ঘণ্টা আগে
দখলদার, চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারিদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বয়কট করার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, ‘যারা দিনে মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু রাতে মাদক ব্যবসার লাভের ভাগ নেয়, তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।’৫ ঘণ্টা আগে