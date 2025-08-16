সংস্কারের দোহাই দিয়ে দেশকে বিপদে ফেলবেন না: মোস্তফা জামান

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান বলেছেন, ইউনুস সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সংস্কার নিয়ে অনেকেই সোচ্চার। অনেক দল যাদেরকে গণমানুষের দল হিসাবে দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের দল হিসাবে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। সংস্কারের নামে দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফ্যাসিবাদ শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন সংস্কারের নামে দেশকে বিপদে না ফেলে।
রাজধানী উত্তরা নতুন সেক্টর তুরাগের দিয়াবাড়িতে শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে খালে মৎস্য অবমুক্ত করার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মোস্তফা জামান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছে। নির্বাচন কেন দরকার সে বিষয় ড. মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। তাই দেশ এখন নির্বাচনের পথে হাঁটছে। জনাব তারেক রহমান চান সব দল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অবাধ সুষ্ঠু একটি নির্বাচন হক। কিন্তু কয়েকটি দল বুঝে না বুঝে সংস্কারের দোহাই দিয়ে নির্বাচন পেছানো বা বন্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
তিনি বলেন, তারেক রহমান কখনো একা বা কাউকে রেখে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করতে চায় না। তারেক রহমান সব দলকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরাও আপনাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই দেশ গড়ার ক্ষেত্রে সব দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। যা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।
অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন আমির হোসেন আমির আহ্বায়ক জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল ঢাকা মহানগর উত্তর সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মো. বাকী বিল্লাহ।
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান বলেছেন, ইউনুস সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সংস্কার নিয়ে অনেকেই সোচ্চার। অনেক দল যাদেরকে গণমানুষের দল হিসাবে দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের দল হিসাবে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। সংস্কারের নামে দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফ্যাসিবাদ শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন সংস্কারের নামে দেশকে বিপদে না ফেলে।
রাজধানী উত্তরা নতুন সেক্টর তুরাগের দিয়াবাড়িতে শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে খালে মৎস্য অবমুক্ত করার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মোস্তফা জামান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছে। নির্বাচন কেন দরকার সে বিষয় ড. মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। তাই দেশ এখন নির্বাচনের পথে হাঁটছে। জনাব তারেক রহমান চান সব দল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অবাধ সুষ্ঠু একটি নির্বাচন হক। কিন্তু কয়েকটি দল বুঝে না বুঝে সংস্কারের দোহাই দিয়ে নির্বাচন পেছানো বা বন্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
তিনি বলেন, তারেক রহমান কখনো একা বা কাউকে রেখে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করতে চায় না। তারেক রহমান সব দলকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরাও আপনাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই দেশ গড়ার ক্ষেত্রে সব দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। যা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।
অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন আমির হোসেন আমির আহ্বায়ক জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল ঢাকা মহানগর উত্তর সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মো. বাকী বিল্লাহ।
প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ উনার চোখে পড়ে না। উনার লন্ডন যেতে হয়। লন্ডনে গিয়ে সেজদা দিয়েছেন। সেজদার মাধ্যমে উনি আদেশ পেয়েছেন এবং সেখানে একটা প্রেসের মধ্যে জানিয়েছেন বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন...২ ঘণ্টা আগে
গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির দিনে (৫ আগস্ট) কক্সবাজার ভ্রমণকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পাঁচ নেতাকে শোকজ করেছিল দলটি। সেই শোকজের জবাব বিশ্লেষণে এ ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেনি বলে জানিয়েছে দলটি। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিপি ওই পাঁচ নেতার শোকজ প্রত্যাহার করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
৫ আগস্টের পর কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে টাকা নেওয়ার একটি প্রমাণ দিতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, ‘বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে নাকি আমরা (এনসিপি) টাকা নিয়ে আসছি। আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম, বাংলাদেশে৩ ঘণ্টা আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, ‘ওয়ান-ইলেভেন সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ১৫ বছর তারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করেছে। এই দেশ তারা সব দিক থেকে ধ্বংস করে দিয়েছে।’৮ ঘণ্টা আগে