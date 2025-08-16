Ajker Patrika
সংস্কারের দোহাই দিয়ে দেশকে বিপদে ফেলবেন না: মোস্তফা জামান

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানী উত্তরা নতুন সেক্টর তুরাগের দিয়াবাড়িতে শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে খালে মৎস্য অবমুক্ত করার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান বলেছেন, ইউনুস সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সংস্কার নিয়ে অনেকেই সোচ্চার। অনেক দল যাদেরকে গণমানুষের দল হিসাবে দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের দল হিসাবে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। সংস্কারের নামে দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফ্যাসিবাদ শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন সংস্কারের নামে দেশকে বিপদে না ফেলে।

রাজধানী উত্তরা নতুন সেক্টর তুরাগের দিয়াবাড়িতে শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে খালে মৎস্য অবমুক্ত করার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মোস্তফা জামান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছে। নির্বাচন কেন দরকার সে বিষয় ড. মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। তাই দেশ এখন নির্বাচনের পথে হাঁটছে। জনাব তারেক রহমান চান সব দল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অবাধ সুষ্ঠু একটি নির্বাচন হক। কিন্তু কয়েকটি দল বুঝে না বুঝে সংস্কারের দোহাই দিয়ে নির্বাচন পেছানো বা বন্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

তিনি বলেন, তারেক রহমান কখনো একা বা কাউকে রেখে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করতে চায় না। তারেক রহমান সব দলকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরাও আপনাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই দেশ গড়ার ক্ষেত্রে সব দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। যা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন আমির হোসেন আমির আহ্বায়ক জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল ঢাকা মহানগর উত্তর সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মো. বাকী বিল্লাহ।

