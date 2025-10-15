Ajker Patrika
সরকারের ভেতরে চর নিয়োগ করা রাজনৈতিক দলের কাজ নয়: জামায়াতকে ইঙ্গিত করে দুদু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৫২
বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে বক্তব্য দেন শামসুজ্জামান দুদু। ছবি: আজকের পত্রিকা
বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে বক্তব্য দেন শামসুজ্জামান দুদু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিছু উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাঁরা বিরত না হলে নাম, এমনকি তাঁদের সভার বক্তব্যের কণ্ঠ রেকর্ডও ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।

তাঁর বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, ‘সরকারের অভ্যন্তরে চর নিয়োগ করা, লোক নিয়োগ করা বা ব্ল্যাকমেল করার মতো কাজ কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ নয়; এটি শোভনীয় নয়। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি দণ্ডনীয় এবং বেআইনি। তাই আমি বলব—যারা সরকারকে ব্ল্যাকমেল করে সুবিধা নেওয়ার চিন্তা করছেন, সরকারের উচিত তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা।’

আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন’-এর উদ্যোগে ‘জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দেশ-বিদেশে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে’ আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে দুদু এসব কথা বলেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একটি দলীয় কর্মসূচিতে জামায়াত নেতা আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ‘প্রশাসনের যে অবস্থা এবং যে ষড়যন্ত্র চলছে, এটাকে বন্ধ করুন। নিরপেক্ষ সৎ লোকদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পদায়ন করুন। যদি সময়মতো সাবধান না হন, তাহলে কোন কোন উপদেষ্টার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমরা জনগণের কাছে তাঁদের নাম প্রকাশ করব। তাঁদের কণ্ঠ রেকর্ড আছে। মিটিংয়ে তাঁরা কী বক্তব্য দেন, এর খবর আছে। আমরা আপনাদের সংশোধনের জন্য সময় দিতে চাই।’

এ প্রসঙ্গে নাম উল্লেখ না করে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘কোনো এক রাজনৈতিক দল সরকারকে ব্ল্যাকমেল করতে চাচ্ছে, নাকি তারা কী করতে চাচ্ছে আমি জানি না। তারা সরকারের অভ্যন্তরের কিছু কথা উল্লেখ করে বলেছেন—প্রয়োজনে তা ফাঁস করবে। এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং সরকারের জন্য শুভ কিছু বয়ে আনবে না।’

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানোদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দুদু বলেন, ‘দেশ এখন কার্যত নানা বিপদের মধ্যে রয়েছে। যারা কাজকর্মে বের হন, তাঁরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। সরকার কিসের জন্য? সরকারের দায়িত্ব হলো মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। রাস্তাঘাটে বের হলে মানুষ অনিরাপদ বোধ করছে। আমি সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি ও অনুরোধ করছি—এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’

কিছু উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাঁরা মিটিংয়ে কী বলেন রেকর্ড আছে: জামায়াতের নায়েবে আমিরকিছু উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাঁরা মিটিংয়ে কী বলেন রেকর্ড আছে: জামায়াতের নায়েবে আমির

অনির্বাচিত সরকার নয়—নির্বাচিত সরকারই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে স্বৈরতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা কোনো না কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। তাই আজ যারা সরকারে আছেন, তাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।’

দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান, পিরোজপুর জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, জাতীয়তাবাদী চালক দলের সভাপতি জসিম উদ্দিন কবির সহ প্রমুখ।

বিএনপিজামায়াতসরকারনির্বাচনউপদেষ্টা
