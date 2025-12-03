খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে ইসলামী আন্দোলনের তিন নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ ফয়জুল করীমসহ দলটির তিন নেতা। আজ বুধবার বিকেলে তাঁরা বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে যান।
সৈয়দ ফয়জুল করীম সেখানে উপস্থিত বিএনপির নেতা ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য ও নেক হায়াত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন।
ফয়জুল করীম বিএনপির নেতা-কর্মী ও খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানান।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এবং যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ।
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভিন্নধর্মের মানুষকে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী করার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। হিন্দু-অধ্যুষিত খুলনা-১ (দাকোপ-বটিয়াঘাটা) আসনে দলটির প্রার্থী হচ্ছেন কৃষ্ণ নন্দী। তিনি ডুমুরিয়া উপজেলা জামায়াতের হিন্দু কমিটির সভাপতি। এই আসনে মাওলানা আবু ইউসুফকে আগে প্রার্থী ঘোষণা করা হলেও নন্দীকে নিয়ে গুঞ্জন ছিল। এবার সেটা সত্যি হলো।
গত সোমবার (১ ডিসেম্বর) খুলনায় আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে এসে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান এ সিদ্ধান্ত দেন। এরপর আজ বুধবার বিকেলে স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা এমরান হোসাইন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এরপর কৃষ্ণ নন্দীকে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে—কে তিনি!
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনার ‘ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত’ একটি আসনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে প্রার্থী করার বিষয়ে আলোচনা ছিল। সেখার থেকেই ব্যবসায়ী কৃষ্ণ নন্দীর নাম চর্চায় আসে। কৃষ্ণ নন্দীর প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি খুলনার ডুমুরিয়া, দাকোপ ও বটিয়াঘাটা—এই তিন উপজেলায় রাজনৈতিক মহল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এই নেতার বাড়ি ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে। সেখানে তাঁর একাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর আগে তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কৃষ্ণ নন্দী ডুমুরিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামী হিন্দু শাখার নেতা হন এবং সেখানে দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে দেখা গেছে।
সম্প্রতি ডুমুরিয়ায় এক সভায় কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘আমি ২০০৭ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। দীর্ঘ সময়ে সদস্যদের দুঃখ-কষ্টে পাশে থেকেছি। গেল আওয়ামী লীগ সরকারের দমন-পীড়নের সময়ে নেতা–কর্মীদের পাশে ছিলাম। দেড় বছর আগে ডুমুরিয়ায় দলের হিন্দু শাখার সভাপতির দায়িত্ব পাই।’
দাকোপ-বটিয়াঘাটা আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হলেও কৃষ্ণ নন্দীর বাড়ি ডুমুরিয়া উপজেলায়। কিন্তু ডুমুরিয়া-ফুলতলা উপজেলা নিয়ে গঠিত খুলনা-৫ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
জামায়াতের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দলের মনোনয়ন পেতে হলে প্রার্থীকে ন্যূনতম ‘রুকন’ হতে হয়। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলাম ধর্মের বাইরেও প্রার্থী দেওয়ার বিষয়টি দলের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও খুলনা জেলার সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান মিজান সম্প্রতি গণমাধ্যমে বলেছেন, কিছু এলাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও উপজাতি প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে গত মাসে সিদ্ধান্ত হয়। তবে পরে দল প্রার্থী পরিবর্তন করতে পারবে।
কৃষ্ণ নন্দী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাকে জামায়াতের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর আমিরে জামায়াত প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছেন এবং বুধবার স্থানীয় বোর্ডে চূড়ান্ত হয়েছে। শিগগির প্রচারণা শুরু করব।’
আগে ঘোষিত প্রার্থীর বিষয়ে কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘১ ডিসেম্বর আমিরে জামায়াত আমাদের দুজনকে বুকে বুক মিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই আমার জন্য প্রচারণায় নেমেছেন। তা ছাড়া জামায়াতের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।’
আগের প্রার্থী মাওলানা আবু ইউসুফ বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনা-১ আসনের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী। তাঁর পক্ষে আমি প্রচারণা শুরু করেছি। যেহেতু আমাকেই নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক করা হয়েছে, সেহেতু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি যথাসম্ভব কাজ করব, ইনশা আল্লাহ।’
গত ৯ ফেব্রুয়ারি খুলনার ছয়টি আসনের জন্য জামায়াতের প্রার্থী ঘোষণা করা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। এর মধ্যে বাকি পাঁচটি আসনের প্রার্থী ঠিক থাকলেও শুধু খুলনা-১ আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাউকে প্রার্থী করা হলো প্রায় ১০ মাসের ব্যবধানে।
হিন্দু-অধ্যুষিত এই আসনে ১৯৯৬ সালে নির্বাচন করেন জামায়াত নেতা আবু ইউসুফ। পরের পাঁচটি নির্বাচনে জামায়াত আর প্রার্থী দেয়নি। তিন দশক পর আবার সেখানে জামায়াত নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে।
দলটির নেতা-কর্মীরা জানান, প্রথম দফায় খুলনা-৪, খুলনা-৫ ও খুলনা-৬ আসনে প্রাথমিকভাবে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি অন্য তিন আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দলটি। এর মধ্যে খুলনা-১ (দাকোপ-বটিয়াঘাটা) আসনে শেখ আবু ইউসুফের নাম ঘোষণা করা হয়।
ডুমুরিয়া-ফুলতলা নিয়ে গঠিত খুলনা-৫ আসনও হিন্দু-অধ্যুষিত। এক বছর ধরে ডুমুরিয়া ও ফুলতলায় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে কৃষ্ণ নন্দীকে দেখা গেছে। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিটি সমাবেশেই সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষদের সরব উপস্থিতি ছিল।
দাকোপ দেশের একমাত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজেলা। এখানে ৫৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ বাসিন্দাই হিন্দু। এ ছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী আছে ২ দশমিক ১২ শতাংশ। অন্য ৪৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ বাসিন্দা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আর বটিয়াঘাটা উপজেলার ২৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ বাসিন্দা হিন্দু ধর্মের।
এই আসনে ১৯৯১ সাল থেকে টানা জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী। বিএনপির প্রার্থীও এখানে কখনো সুবিধা করতে পারেননি। জামায়াতের প্রার্থী শেখ আবু ইউসুফ ১৯৯৬ সালে এই আসনে পেয়েছিলেন ২ হাজার ৩০৮ ভোট, যা মোট ভোটের মাত্র ২ শতাংশ।
জামায়াতের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা হলে তাঁরা ধারণা দেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখন নিষিদ্ধ। এ কারণে দলটির ঘাঁটিতে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে হিন্দু ধর্মের একজনকে প্রার্থী ঘোষণা করতে চায় জামায়াত।
খুলনা-১ আসনে ১৯৯১ সালের পর ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ‘একতরফা’ নির্বাচন ছাড়া বিএনপি কখনো জেতেনি। এখানে সব সময় আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র হিসেবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রার্থী জিতেছেন। একসময় বামপন্থী দলের প্রভাব থাকলেও জামায়াতের অবস্থান সব সময় দুর্বল ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম কিছুটা বেড়েছে।
এখানে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে জেলা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক আমীর এজাজ খান প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে এখানে দলীয় প্রার্থী ছিলেন। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা জিয়াউর রহমান (পাপুল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা পার্থ দেব মণ্ডল গণসংযোগ করছেন। বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষে দাকোপ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর কুমার রায়ও আলোচনায় রয়েছেন।
১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এখনকার খুলনা-১ আসনটি খুলনা-৫ নামে ছিল। স্বাধীনতার পর এখানে প্রথম সংসদ সদস্য হন কুবের চন্দ্র বিশ্বাস। দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় পান প্রফুল্ল কুমার শীল। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একতরফা নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল।
১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনে জয়ী হন শেখ হাসিনা। পরে তিনি আসনটি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান শেখ হারুনুর রশিদ। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে বিজয়ী হন পঞ্চানন বিশ্বাস। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের হয়ে আবার জয়ী হন পঞ্চানন।
২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হন আওয়ামী লীগের ননী গোপাল মণ্ডল। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে আবার সংসদ সদস্য হন পঞ্চানন বিশ্বাস। ২০২৪ সালে জয়ী হন ননী গোপাল মণ্ডল।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্তরাজ্যের পর চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। আজ বুধবার রাত ১০টা ১০ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন তাঁরা।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাসপাতালে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন।
এর আগে চীনের চিকিৎসক দল ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছালে সেখানে সাবেক সচিব আব্দুল খালেক ও ঢাকাস্থ চীনের রাষ্ট্রদুত ইয়াও ওয়েন স্বাগত জানান।
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তিনি লিভার, কিডনি ও ফুসফুসের গুরুতর জটিলতায় ভুগছেন। এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বিএনপি নেত্রী। এমন পরিস্থিতিতে আজ বুধবার তাঁর চিকিৎসায় যোগ দিয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে আসা ৪ সদস্যের চিকিৎসক দল।
আজ সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছায় যুক্তরাজ্যের চিকিৎসক দল। ড. রিচার্ড বিউলের নেতৃত্বে চিকিৎসক দলটি খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কাজ শুরু করেছে। গতকাল রাতেই চীন থেকে দ্বিতীয় তথা মূল চিকিৎসক দলটির আসার কথা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
হাসপাতাল সূত্র বলছে, যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলটি খালেদা জিয়ার জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেওয়ার জন্য এসেছে। এর সদস্যরা স্থানীয় চিকিৎসক দলের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা কার্যক্রমে যুক্ত থাকবেন।
গত ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে রয়েছেন খালেদা জিয়া। অসুস্থ বোধ করায় সেদিন দিবাগত রাতেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সেখানে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে।
প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। লিভারের সমস্যা, কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস, শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিলতা একসঙ্গে দেখা দেওয়ায় তাঁর চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়েছে।
খালেদা জিয়ার চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, দেখা যাচ্ছে চিকিৎসায় সমস্যাগুলোর একটির একটু উন্নতি হলেও আবার অন্য একটির অবনতি ঘটছে। এটি কয়েক দিন ধরে উদ্বেগজনকভাবে ওঠানামা করছে। তবে খালেদা জিয়া তাঁকে দেওয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন বলে চিকিৎসকেরা আশাবাদী। তাঁরা বলছেন, এর অর্থ ওষুধ কাজ করছে।
দেশি-বিদেশি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চলছে খালেদা জিয়ার নিবিড় চিকিৎসা। যুক্তরাজ্য ও চীনের চিকিৎসকদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, সৌদি আরব, ভারত ও পাকিস্তান ইতিমধ্যে চিকিৎসায় সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।
খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন, মেডিকেল বোর্ডে দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী, অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এ কিউ এম মহসিন, অধ্যাপক শামসুল আরেফিন, অধ্যাপক জিয়াউল হক, অধ্যাপক মাসুম কামাল, অধ্যাপক এ জেড এম সালেহ, অধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইফুল ইসলাম ও ডা. জাফর ইকবাল। দেশের বাইরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক রফিকউদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক জন হ্যামিল্টন, অধ্যাপক ডক্টর হামিদ রব, যুক্তরাজ্য থেকে অধ্যাপক জন প্যাট্রিক, অধ্যাপক জেনিফার ক্রস এবং ডা. জোবাইদা রহমান যৌথভাবে গঠিত মেডিকেল টিমে কাজ করছেন।
খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে জাহিদ হোসেন বলেন, প্রয়োজন হলে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে বিএনপি চেয়ারপারসনকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে।
দেখতে গেলেন ড. ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল সন্ধ্যায় খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের কাছে নিয়ে যান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও শাহাবুদ্দিন তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। এর আগে দুপুরে খালেদা জিয়ার অবস্থার খোঁজখবর জানতে হাসপাতালে যান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেছেন, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাস্তায় বসে থাকা প্রমাণ করে সামাজিক অগ্রগতির আলামত নেই।
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ৩৪তম আন্তর্জাতিক ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ আলোচনা সভাটি আয়োজন করে।
সিপিবি নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ‘এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে স্লোগানটা সামনে রাখা হয়েছে যে—‘‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি; সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’’। এখন এখানে আসার আগে আমি হিসাব মিলাচ্ছিলাম। আমাদের সমাজে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা কি সব জায়গায় প্রতিবন্ধীরা অংশগ্রহণ করে এমন সমাজ নিশ্চিত করতে পারছে? সামাজিক অগ্রগতি কি নিশ্চিত করতে পারছে? পারে নাই।’
প্রিন্স বলেন, যদি তা না করে থাকে, তাহলে যেন অন্ততপক্ষে বর্তমান সরকার (যারা পূর্ববর্তী কর্তৃত্ববাদী সরকারের পরে ক্ষমতায় এসেছে) যেন দায়িত্ব পালনের আলামত দেখায়। শিক্ষকদের ৩৯ দিন রাস্তায় বসে থাকতে হওয়া প্রমাণ করে যে সামাজিক অগ্রগতির আলামত নেই।
রুহিন হোসেন প্রিন্স আরও বলেন, ‘জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস নিয়ে মিরপুরে সভা হচ্ছে এবং কিছু লোককে পুরস্কারও দেওয়া হবে। আজকে এই দিবসকে সামনে রেখে বিকেলে নানা ধরনের মেলা হবে, শুধু এখানে না আরও অনেক জায়গায়। এতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নাই। বরং, আমরা সবাই মিলে যদি ওইখানে এই কাজে শরিক হতে পারতাম, আমাদের ভালো লাগত। কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের কেন হয়নি?’
সিপিবির এ নেতা বলেন, ‘আজকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যে সরকার ক্ষমতায় আছে, তার আগের সরকার ছিল কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী। আমরা বলতাম তারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করে, এই সাধারণদের স্বার্থ রক্ষা করে না। আমরা তো এই সরকারের কাছে প্রত্যাশা করতে পারি যে তারা অন্ততপক্ষে এই দায়িত্বে কী কী পালন করতেছে দয়া করে সেই কথাটা বলুন। আমরা কি তার কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছি? সেই আলামত দেখলে আমাদের শিক্ষকদের ৩৯ দিন রাস্তায় থাকতে হয়? হয় না।’
‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি; সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’—স্লোগানটি কাগজের কথা উল্লেখ করে প্রিন্স বলেন, ‘আমি পরিষ্কার করে বলি, ওইটা হচ্ছে কাগজের কথা। আমি সরকারের উদ্দেশে বলি, ওই স্লোগান যদি বাস্তবায়ন চান, তাহলে প্রতিবন্ধীদের আমাদের সমাজের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনেক কাজ করার দরকার। সেই কাজ করেন। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে আমাদের যে শিক্ষকেরা আছেন, তাঁদের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারেন। তাঁদের (শিক্ষক) মনে কষ্ট দিয়ে অন্য সময় নিশ্চিত করতে পারবেন না।’
প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য দাবি উল্লেখ করে রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, শিক্ষকদের বেশি দিন রাস্তায় বসে থাকা উচিত নয়, কারণ, সরকারের হাতেও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য বেশি সময় নেই। যাঁরা আজ দাবি মানছেন না, তাঁদের ভবিষ্যতে রাস্তায় এসে শিক্ষকদের পক্ষে মিছিল করতে হতে পারে।
আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) বরিশাল জেলা কমিটির সদস্যসচিব মনীষা চক্রবর্ত্তী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ইলিয়াস রাজ, সাধারণ সম্পাদক শারমিন জাহান রিমু, ঝালকাঠি জেলার সভাপতি রাবেয়া আক্তার সুমি, বরিশাল জেলার সভাপতি জীবন কৃষ্ণ সাহা প্রমুখ।
প্রসঙ্গত, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পাঁচ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। আজ ৩৯তম দিনের মতো তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।
তাঁদের পাঁচটি দাবি হলো—সব বিশেষ (অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি নিশ্চিত করা; সব বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করা; বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ৩ হাজার টাকা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি মিডডে মিল, উচ্চমানের শিক্ষাসামগ্রী, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও থেরাপি সেন্টার বাস্তবায়ন করা; ছাত্রছাত্রীদের ভোকেশনাল শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা; চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত কোটা সুনিশ্চিত করা।
