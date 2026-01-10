ফুটবল মার্কা চাইবেন, প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে জানালেন তাসনিম জারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা জানালেন, নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ফুটবল মার্কা চাইবেন তিনি। আজ শনিবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থিতার শুনানি শেষে এ কথা জানান তিনি।
প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে তাসনিম জারা সাংবাদিকদের বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি যে মনোনয়নপত্র দিয়েছিলাম, বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে মার্কার জন্য আবেদন করতে পারব। সেই প্রক্রিয়ায় আমাদের পছন্দ ফুটবল মার্কার জন্য আবেদন করব। তারপর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত থাকবে।’
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তাসনিম জারা। কিন্তু সমর্থক স্বাক্ষর জটিলতায় তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করে রিটার্নিং কর্মকর্তা। এর বিরুদ্ধে আপিল করেন তিনি।
কমিশন তাঁদের যুক্তি শুনেছেন জানিয়ে তাসনিম জারা বলেন, ‘তাঁরা আমাদের যুক্তিগুলো শুনেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের জনসমর্থন নিয়েই আগামী নির্বাচনে লড়াই করতে পারব।’
তাসনিম জারা আরও বলেন, ‘গত এক সপ্তাহে আসলে খুব একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। দেশে বিদেশে সবাই অনেক শুভকামনা জানিয়েছেন, অনেক দোয়া করেছেন। যখন রাস্তায় মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন, বলছেন, দোয়া করছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’
সাবেক এনসিপি নেত্রী আরও বলেন, ‘সবার জনসমর্থনেই ইনশা আল্লাহ আগামী নির্বাচনে আমি প্রার্থী হিসেবে লড়াই করতে পারব। সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আমার আইনজীবী টিম আছেন, তাঁদের ধন্যবাদ এবং দেশে বিদেশে যে যেখান থেকে শুভকামনা জানিয়েছেন, দোয়া জানিয়েছেন, সকলকে অনেক ধন্যবাদ।’
আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা জানালেন, নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ফুটবল মার্কা চাইবেন তিনি। আজ শনিবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রার্থিতার শুনানি শেষে এ কথা জানান তিনি।
প্রার্থিতা ফেরত পেয়ে তাসনিম জারা সাংবাদিকদের বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি যে মনোনয়নপত্র দিয়েছিলাম, বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে মার্কার জন্য আবেদন করতে পারব। সেই প্রক্রিয়ায় আমাদের পছন্দ ফুটবল মার্কার জন্য আবেদন করব। তারপর নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত থাকবে।’
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তাসনিম জারা। কিন্তু সমর্থক স্বাক্ষর জটিলতায় তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করে রিটার্নিং কর্মকর্তা। এর বিরুদ্ধে আপিল করেন তিনি।
কমিশন তাঁদের যুক্তি শুনেছেন জানিয়ে তাসনিম জারা বলেন, ‘তাঁরা আমাদের যুক্তিগুলো শুনেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের জনসমর্থন নিয়েই আগামী নির্বাচনে লড়াই করতে পারব।’
তাসনিম জারা আরও বলেন, ‘গত এক সপ্তাহে আসলে খুব একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। দেশে বিদেশে সবাই অনেক শুভকামনা জানিয়েছেন, অনেক দোয়া করেছেন। যখন রাস্তায় মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন, বলছেন, দোয়া করছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’
সাবেক এনসিপি নেত্রী আরও বলেন, ‘সবার জনসমর্থনেই ইনশা আল্লাহ আগামী নির্বাচনে আমি প্রার্থী হিসেবে লড়াই করতে পারব। সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আমার আইনজীবী টিম আছেন, তাঁদের ধন্যবাদ এবং দেশে বিদেশে যে যেখান থেকে শুভকামনা জানিয়েছেন, দোয়া জানিয়েছেন, সকলকে অনেক ধন্যবাদ।’
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান গণমাধ্যম সম্পাদক, সিনিয়র সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে মিলিত হয়েছেন। আজ শনিবার রাজধানীর বনানীতে হোটেল শেরাটনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের।১৩ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ বিদ্যমান নেই বলে অভিযোগ করেছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির মতে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয়।১৪ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চল স্থগিত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার রাতে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।১৫ ঘণ্টা আগে