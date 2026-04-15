রাস্তাটি মাত্র ১৮ ফুট প্রশস্ত, এলাকায় মুখ দেখাইতে পারি না: হাসনাত

নির্বাচনী এলাকার রাস্তা প্রশস্তকরণের দাবি করলেন কুমিল্লা-৪ আসনের জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ (আবুল হাসনাত)। নির্বাচনী এলাকা দেবিদ্বারের কুমিল্লা-সিলেট সংযোগ সড়কটি যথাযথ চওড়া না হওয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সিলেট-চট্টগ্রাম যাতায়াতের একমাত্র এই রাস্তা মাত্র ১৮ ফুট প্রশস্ত। রাস্তা প্রশস্ত না হওয়ায় এলাকার মানুষের কাছে মুখ দেখাইতে পারি না। লোকজন আমাকে বেঁধে রাখবে। এলাকার মানুষের স্বার্থে রাস্তাটি ভিক্ষা চাই।’

আজ বুধবার পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্যে হাসনাত এ দাবি করেন। তবে ডেপুটি স্পিকার তাঁকে ৭১ বিধিতে নোটিশ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

মাগরিবের নামাজের বিরতির পর অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘যেই মুহূর্তে আমাকে কথা বলার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, সেই মুহূর্তে আমার দেবিদ্বারে তিনজন তরতাজা মানুষ কিছুক্ষণ আগে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন তাদের জানাজার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এটা দেবিদ্বারের প্রতিনিয়ত ঘটনা।’

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘বাংলাদেশে কোনো সড়ক নেই, যেটা দুটা বিভাগীয় সড়ককে যুক্ত করেছে, কিন্তু সেই রাস্তার প্রশস্ত হচ্ছে মাত্র ১৮ ফুট। কুমিল্লা ও সিলেট মহাসড়ক—যেটা ময়নামতি-দেবিদ্বার-জাফরগঞ্জ-কংশনগর হয়ে ব্রাহ্মণপাড়া কুটি চৌমুহনী গিয়েছে। এই রাস্তা একটা মহাসড়ক। যে রাস্তা দিয়ে ১০ লাখ মানুষের যাতায়াত এবং যেটা দুইটা উপজেলাকে—ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং এবং দেবিদ্বারকে সংযুক্ত করেছে। চট্টগ্রাম থেকে সিলেটে যাওয়া-আসার একমাত্র রাস্তা, যার প্রশস্ত মাত্র ১৮ ফুট। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন.. এটা মৃত্যুর মিছিলে পরিণত হয়েছে। দেবিদ্বার বুড়িচং অংশে প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল। এই সড়কে দুর্ঘটনায় কেবল চলতি মাসেই ২৩ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।’

রাস্তাটির জন্য তিনি মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন জানিয়ে হাসনাত বলেন, একধরনের প্রশাসনিক জটিলতায় দীর্ঘ ১০ থেকে ১২ বছর এখানে কোনো ধরনের কাজ হচ্ছে না।

ডেপুটি স্পিকারের উদ্দেশে হাসনাত বলেন, ‘আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চিত করবেন কি—কবে মৃত্যুর মিছিল থামবে এবং এই মহাসড়ক ছয় লেন হওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ১৮ ফুট হয়ে আছে। এটার জন্য আমি এলাকায় মুখ দেখাতে পারি না। আমাকে এখন (এলাকার লোকজন) বেঁধে রাখবে। আপনি মন্ত্রী মহোদয় যদি একটা রুলিং দিতেন, এই বিষয়ে যেন উনি যথাযথভাবে ব্যবস্থা নেন। আমি ভিক্ষা চাই এই সংসদের কাছে, এই রাস্তাটা ১০ লাখ মানুষের প্রাণ বাঁচাবে। আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। এই রাস্তাটাকে প্রশস্তকরণের দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।’

জবাবে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল এ বিষয়ে ৭১ বিধিতে নোটিশ করার কথা বলেন। তিনি বলেন, এটা যথাযথ উপায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যখন জবাবটা দেবেন, তাহলে কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী কাজ হবে।

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

দেশে মুক্তিযোদ্ধা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন: সংসদে মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

আজকের রাশিফল: জিহ্বা না সামলালে সম্পর্ক তছনছ হবে, বাবার মেজাজ চড়া

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মব করে হাসনাত আব্দুল্লাহর ওপর হামলা করেছে যুবদল, অভিযোগ যুবশক্তির

পয়লা বৈশাখে এনসিপির বর্ণিল শোভাযাত্রা, ছিল গানের আয়োজন ও মেলা

সংস্কার অধ্যাদেশগুলো বাদ দিয়ে জন-আকাঙ্ক্ষাকে অপমান করা হচ্ছে: জামায়াত

