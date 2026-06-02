সীমান্তে পুশ ইনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে: ইসলামী আন্দোলন

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক পুশ ইনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ মঙ্গলবার দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমানের স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।
বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেন, বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে নারী-শিশুসহ অন্তত ১৩ জনকে ‘বাংলাদেশি’ আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে বিএসএফ। এ ছাড়াও গত বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাতে সীমান্তের সাদিপুর গ্রামের বোম্বে তলা এলাকার শূন্যরেখায় কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ১০০-১১০ জন জড়ো করেছে। যা সকল বিবেচনাতেই আন্তর্জাতিক নিয়ম উপেক্ষা।
গাজী আতাউর আরও বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এর প্রতিবাদে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে আহ্বান করছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা শুরু করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।
ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র বলেন, ‘ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এসআইআর প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯০ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং ভারতের সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএসএ) আইনের ঘটনাকে আমরা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবেই দেখছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এর প্রতিক্রিয়া আমাদের ওপরেও এসে পড়ছে। ফলে এটা এখন আর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নাই।’
এটি এখন আন্তর্জাতিক বিষয় বলে মন্তব্য করেন গাজী আতাউর। তিনি বলেন, ‘আমরা রোহিঙ্গা সংকটের মতো আর কোনো সংকটে পড়তে চাই না। আজকে ১০-১২ জন পুশ ইন করছে বলে বিষয়টাকে ছোট দেখার সুযোগ নাই। পশ্চিমবঙ্গের সরকার ৯০ লাখ মানুষকেই বিতাড়িত করতে চাইছে। তাই সরকারকে বলব, এর বিরুদ্ধে দ্রুত ও বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিন।’
যদি বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ভারতে অবৈধভাবে থেকে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাঠালে আমরা গ্রহণ করব—মন্তব্য করে ইসলামী আন্দোলনের এই নেতা বলেন, ‘অবৈধভাবে ঠেলে দেওয়া আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি বহির্ভূত এবং অমানবিক। বাংলাদেশ তা বরদাশত করবে না।’
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