Ajker Patrika
সাক্ষাৎকার

তারেক রহমানের সঙ্গে তুরস্কের পর্যবেক্ষণ দলের সাক্ষাৎ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসা তুরস্ক সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিদল।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বিএনপির যুগ্ম সচিব হুমায়ুন কবির ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য এনামুল হক চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনজাতীয় নির্বাচনতারেক রহমানসাক্ষাৎকারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
