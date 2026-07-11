চট্টগ্রামের বন্যা মোকাবিলায় এনসিপির রেসপন্স টিম গঠন

চট্টগ্রামে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা ও দুর্গতদের সহায়তায় ‘ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস রেসপন্স টিম’ গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শুক্রবার (১০ জুলাই) রাতে বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে দলটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই টিম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবে। তারা দ্রুত ত্রাণ, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে সমন্বয় করবে।
টিমের সদস্য জাওয়াদুল করিম ০১৮৩২০৬০০৩১, জোবাইরুল হাসান আরিফ ০১৫৭৫৬৮১৭৩৪, এ.এস.এম. সুজা উদ্দিন ০১৬৪৮৩৪৭৯১৬, জোবায়ের মানিক ০১৬৪৭৪৫১২১৮, সাগুফতা বুশরা মিশমা ০১৬৭২৮৮৭০৮০, মীর শোয়াইব ০১৮১৩৪০৪১৭৫, আরিফ মঈনুদ্দিন ০১৬০৮৯৭১৯১৮, মোহাম্মদ সিফাত হোসাইন ০১৮৬৩৯৮৩৮১৩, সাজ্জাদ উদ্দীন ০১৮২২১১৭৭১০, মিশকাত হোসেন ০১৮৮১৩১৬৪৩০, আকাশ নূর ০১৭০৬৬৬২৭১২, আকরামুল হক ০১৮৩৭০৩১২৩১, আবদুল করিম টিপু ০১৬১২০৬৫৫২৩, আলী নেওয়াজ ইমন ০১৮১৫৩৫৭১৩২, রকিবুল হাসান ০১৫৩৩০২৯৫২৮, মোহাম্মদ আজাদ ০১৬৪৭৪১৫৫২৪ ও আব্দুর রহমানের ০১৮৪৩০৭৫৯২৯ সঙ্গে ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
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