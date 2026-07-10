Ajker Patrika
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রাজনীতি

বিএনপি ক্ষমতায় এসে হাতে হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে: হাসনাত

নোয়াখালী প্রতিনিধি
বিএনপি ক্ষমতায় এসে হাতে হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে: হাসনাত
হাসনাত আবদুল্লাহ। ফাইল ছবি

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। তাঁর দাবি, বিদ্যুতের পরিবর্তে মানুষের হাতে হারিকেন ও মোমবাতি তুলে দিয়েছে বর্তমান সরকার।

আজ শুক্রবার বিকেলে নোয়াখালী সুপার মার্কেটের সামনে আয়োজিত ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। এতে নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে মাইজদীর মফিজ প্লাজা থেকে পদযাত্রা শুরু হয়।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে মানুষের হাতে বিদ্যুতের পরিবর্তে হারিকেন ও মোমবাতি ধরিয়ে দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমরা সবাই বিদ্যুৎ নিয়ে প্রোপাগান্ডা করেছি। আগে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ যেত, এখন যায় না, মাঝে মাঝে আসে।’

ভোট চুরি জুলাইয়ের আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে: হাসনাত আবদুল্লাহভোট চুরি জুলাইয়ের আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

বিষয়:

নোয়াখালীসংসদ সদস্যনির্বাচনহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
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