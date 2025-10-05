Ajker Patrika
> রাজনীতি

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তির জন্য গণভোটের বিষয়ে বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল একমত। তবে আমরা চাই, গণভোট নির্বাচনের আগেই হোক।’

আজ রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাব বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের চতুর্থ দিনের আলোচনার বিরতিতে সাংবাদিকদের এ কথা জানান হামিদুর রহমান আযাদ।

জামায়াতে ইসলামী গণভোট কবে হওয়ার পক্ষে—এ প্রশ্নের জবাবে হামিদুর রহমান বলেন, ‘আমরা মনে করি, জাতীয় নির্বাচনে কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না করে নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরে গণভোট হতে পারে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেও হতে পারে। গণভোট হয়ে গেলে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে কোনো বাধা নেই। জনগণকে জটিল অবস্থায় না ফেলে সহজভাবে আগালে আমরাও বাঁচি, জাতিও বাঁচে।’

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি রচনার জন্য নির্বাচনের আগে গণভোট হলে তা ‘সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য’ হবে বলে মনে করেন জামায়াতের এ নেতা।

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, গণভোট হলে এটা কখনো চ্যালেঞ্জ করতে গেলে টিকবে না। পার্লামেন্টে এটাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের ‘দূরত্ব নেই’ উল্লেখ করে হামিদুর রহমান বলেন, ‘গণভোটের রেজাল্ট যদি আমাদের বিপক্ষেও যায়, আমরা এখানে ছাড় দেব। আমরা জনগণের সিদ্ধান্তকে মেনে নেব। এটি নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।’

জামায়াত সংস্কারের পক্ষে জানিয়ে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘সংস্কারের বিষয়ে আমরা সব সময় সোচ্চার ছিলাম। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তির জন্য গণভোটের পক্ষে সবাই মত দিয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, জামায়াতের আইনজীবী শিশির মুনির প্রমুখ।

বিষয়:

নির্বাচনভোটজামায়াতে ইসলামীজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ নিয়ে ঐকমত্য না হলে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য: এবি পার্টির মঞ্জু

জুলাই সনদ নিয়ে ঐকমত্য না হলে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য: এবি পার্টির মঞ্জু

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

দুর্নীতির মামলায় গয়েশ্বর চন্দ্র বেকসুর খালাস

দুর্নীতির মামলায় গয়েশ্বর চন্দ্র বেকসুর খালাস

স্বৈরাচারের আমলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ: আমীর খসরু

স্বৈরাচারের আমলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ: আমীর খসরু