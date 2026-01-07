Ajker Patrika
রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আজ বুধবার বৈঠকটি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে যান চীনা রাষ্ট্রদূত। সেখানে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির।

বিষয়:

চীনগুলশানবিএনপিরাজধানীরাজনীতিবিদরাষ্ট্রদূত
