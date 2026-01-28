Ajker Patrika
রাজনীতি

‘ভোটে নির্ধারিত হবে কে বেয়াদব আর কে গ্যাংস্টার’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ২৮
রাজধানীর ফকিরাপুলে একটি হোটেলে আজ মঙ্গলবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের উদ্দেশে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘আগে যা করেছেন, সেই আচরণ যদি পরিত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে এবার নির্বাচনে এটার পরিণতি ভালো হবে না।’

এনসিপি নেতা আরও বলেছেন, ‘নির্বাচন মানে কথার লড়াই। আপনি একটা কথা বলবেন, আমি একটা কথা বলব। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে, তারা কাকে ভোট দেবে। আপনারা জনগণকে কেন সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছেন না? জনগণ ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করবে, কে বেয়াদব আর কে গ্যাংস্টার। কে সন্ত্রাসী আর কে জনগণের পক্ষে কথা বলে।’

রাজধানীর ফকিরাপুলের একটি হোটেলে গতকাল মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। এদিন সকালে রাজধানীর শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে প্রচারে গিয়ে একদল ব্যক্তির তোপের মুখে পড়েন ঢাকা-৮ আসনে এনসিপির প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। কলেজের পিঠা উৎসবে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। সেখানে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও তাঁর কর্মী-সমর্থকদের লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছুড়ে মারা হয়। তাঁকে ঘিরে ধরে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেওয়া হয়।

বিএনপির প্রার্থী মির্জা আব্বাসের নির্দেশে নাসীরুদ্দীনের ওপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এনসিপির আহ্বায়ক। তিনি বলেন, ‘আজকে যেটা হয়েছে, এটা খুবই দুঃখজনক। খুবই ন্যক্কারজনক। এটা অস্বীকারের চেষ্টা আরও বেশি ন্যক্কারজনক। কলেজে একেবারে চিহ্নিত ছাত্রদলের ক্যাডার সন্ত্রাসীরা পরিকল্পনা করে এটা করেছে। মির্জা আব্বাসের নির্দেশে, তারেক রহমানের সম্মতিতে এই ঘটনা আজকে ঘটেছে।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘মির্জা আব্বাসের ইতিহাস আমরা জানি। আমরাও এই ঢাকা শহরে বড় হয়েছি। জিয়াউর রহমান মির্জা আব্বাসকে ডেকে একটা হুন্ডা এবং ৩০ টাকা দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমার সাথে রাজনীতি কর এবং ইলেকশনে কাজ কর।’ ওইখান থেকে বিএনপির সাথে তাঁর রাজনীতিতে যাত্রা। সেই জায়গা থেকে তিনি ঢাকা শহরে সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন। এই সাম্রাজ্য কীভাবে হইছে, তা এই ঢাকা শহরের, বাংলাদেশের মানুষ জানে।’

সবাইকে সতর্ক করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘যদি আঘাত আসে, তাহলে পাল্টা আঘাত আসবে। যদি নির্বাচন কমিশন নীরব ভূমিকা পালন করে, যদি পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে, তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে যা করণীয় আমরা তা করব। একদলের প্রার্থীদের দিকে ডিম নিক্ষেপ করা হলে অন্য দলের প্রার্থীদের ওপরও ডিম পড়বে।’

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘আজকে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি নির্বাচন কমিশনের প্রতি, দেখতে চাই তারা এর কী ব্যবস্থা নেয়, কলেজ প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয় এবং বিএনপি দলীয়ভাবে এর কী ব্যবস্থা নেয়।’

সংবাদ সম্মেলনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘মির্জা আব্বাসের সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদের ওপর হামলা করেছে। ছাত্রদলের যারা হামলা করেছে, সন্ত্রাসী হামলা করেছে, আমি পুরো বাংলাদেশের কাছে তাদের বিচার দিলাম।’

এ সময় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে মির্জা আব্বাসকে বহিষ্কারের দাবি জানান নাসীরুদ্দীন।

নাসীরুদ্দীনের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিকালে শান্তিনগর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। দলের পক্ষ থেকে হামলার প্রতিবাদে বিবৃতি দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে আসছেন। তাঁর এই সাহসী অবস্থানেই ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে একটি কুচক্রী মহল তাঁকে ভয় দেখাতে এবং নির্বাচনী মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে হামলা চালাচ্ছে।

বিএনপিছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাভোটজাতীয় নির্বাচননাহিদ ইসলামএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
