Ajker Patrika
রাজনীতি

বাংলাদেশের ‘নাম্বার ওয়ান গডফাদার’ মির্জা আব্বাস: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশের ‘নাম্বার ওয়ান গডফাদার’ মির্জা আব্বাস: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মির্জা আব্বাসকে বাংলাদেশের ‘নাম্বার ওয়ান গডফাদার’ আখ্যা দিয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে যদি ক্রিমিনাল র‍্যাঙ্কিং করা হয়, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়, ‘অন্যতম গডফাদার’ ও ‘ক্রিমিনাল নাম্বার ওয়ান’ হলেন মির্জা আব্বাস।

আজ বুধবার রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশন এলাকায় গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাস সম্প্রতি দাবি করেছেন, জনগণের সহানুভূতি পেতে নাসীরুদ্দীন তাঁর ওপর বিএনপির হামলার অভিযোগ তুলছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমরা ‘‘সিম্প্যাথির’’ (করুণা) রাজনীতি করি না। আমরা সিম্প্যাথির রাজনীতি করলে রাস্তাঘাটে শুয়ে থাকতাম।’

বিএনপি সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলবাজদের আশ্রয় দিয়েছে এবং নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন নাসীরুদ্দীন। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘তারেক রহমান স্থায়ী কমিটিতে এ রকম একটা সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিল, আরও অনেকগুলা গডফাদার, এই যে ঢাকা-১১ আসনের কাইয়ুম কমিশনার (এম এ কাইয়ুম), এমন কোনো জায়গা নাই যে সে দখল করে নাই। এইসব সন্ত্রাসীদের তারা নমিনেশন দিয়েছে।’

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন নাসীরুদ্দীন। তিনি বলেন, ১২ তারিখ আসার আগে ইলেকশন কমিশন ভোট দিয়ে আছে ঋণখেলাপিদের পক্ষে, দুর্নীতিবাজদের পক্ষে, চাঁদাবাজদের পক্ষে।

মির্জা আব্বাসের উদ্দেশে পাটওয়ারী বলেন, ‘যদি আপনি আমার ওপর আক্রমণ করতে চান, আমি ভদ্র মানুষ; তবে আমার ধৈর্যের সীমা আছে। আপনার বড় গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমাকে থামানো যাবে না। আমরা একবার মরে গেছি, আমাদের জীবন এখন বোনাস লাইফ।’

এনসিপির এ নেতা আরও বলেন, ‘মির্জা আব্বাস ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই। তবে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে আমি কাজ চালিয়ে যাব। ভোট বেশি পাই বা কম, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইনশা আল্লাহ ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে কাজ চালিয়ে যাব।’

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবরমির্জা আব্বাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের ‘নাম্বার ওয়ান গডফাদার’ মির্জা আব্বাস: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বাংলাদেশের ‘নাম্বার ওয়ান গডফাদার’ মির্জা আব্বাস: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নেই: নাহিদ ইসলাম

নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নেই: নাহিদ ইসলাম

তারেক রহমানের পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

তারেক রহমানের পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

ডিজিটাল অভিযোগ বক্স ও গোপন হটলাইন চালুর অঙ্গীকার নাহিদের

ডিজিটাল অভিযোগ বক্স ও গোপন হটলাইন চালুর অঙ্গীকার নাহিদের