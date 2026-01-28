তারেক পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও রুচির নানা দিক তুলে ধরেছেন রহমান। সাক্ষাৎকারে তাঁকে শান্তস্বভাব ও অন্তর্মুখী মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সাধারণত কথা বলার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনাকেই বেশি পছন্দ করেন।
লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর প্রিয় সময় কাটানোর একটি উপায় ছিল সবুজে ঘেরা রিচমন্ড পার্কে হেঁটে বেড়ানো। পার্কে হাঁটার সময় তিনি প্রায়ই নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতেন। এ ছাড়া ইতিহাসবিষয়ক বই পড়তেও তিনি বিশেষ আগ্রহী বলে জানান।
সাক্ষাৎকারে নিজের পছন্দের চলচ্চিত্রের কথাও উল্লেখ করেন রহমান। তাঁর প্রিয় সিনেমা হলিউডের জনপ্রিয় ছবি ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সম্ভবত ছবিটি আটবার দেখেছি!’
নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ বা সবার জন্য সমান সুযোগ নেই বলে অভিযোগ করেছেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘যখন একজন প্রার্থীকে আক্রমণ করা হয়, হেনস্তা করা হয় বা তাঁর সমর্থক-কর্মীদের বাধা দেওয়া হয়...প্রশাসন কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয় না, তখন এটাকে ‘‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’’ বলতে পারি না।’১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম তাঁর নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। এই ইশতেহারে তিনি সুশাসন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতে তাঁর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল অভিযোগ বক্স স্থাপনের অঙ্গীকার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ২৪ ঘণ্টা গোপন হটলাইন চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন তারেক রহমান। ফিরে এসেই তিনি যেন বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। লন্ডনের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে গত ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় পা রাখার পর থেকেই সময় যেন তাঁর জন্য দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান। জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে