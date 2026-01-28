Ajker Patrika
রাজনীতি

তারেক পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তারেক পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার
এয়ার ফোর্স ওয়ান- এর পোস্টার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও রুচির নানা দিক তুলে ধরেছেন রহমান। সাক্ষাৎকারে তাঁকে শান্তস্বভাব ও অন্তর্মুখী মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সাধারণত কথা বলার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনাকেই বেশি পছন্দ করেন।

লন্ডনে অবস্থানকালে তাঁর প্রিয় সময় কাটানোর একটি উপায় ছিল সবুজে ঘেরা রিচমন্ড পার্কে হেঁটে বেড়ানো। পার্কে হাঁটার সময় তিনি প্রায়ই নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতেন। এ ছাড়া ইতিহাসবিষয়ক বই পড়তেও তিনি বিশেষ আগ্রহী বলে জানান।

সাক্ষাৎকারে নিজের পছন্দের চলচ্চিত্রের কথাও উল্লেখ করেন রহমান। তাঁর প্রিয় সিনেমা হলিউডের জনপ্রিয় ছবি ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সম্ভবত ছবিটি আটবার দেখেছি!’

বিষয়:

বিএনপিমার্কিন যুক্তরাষ্ট্ররাজনীতিবিদতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নেই: নাহিদ ইসলাম

নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নেই: নাহিদ ইসলাম

তারেক পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

তারেক পছন্দের সিনেমা ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’, দেখেছেন আটবার

ডিজিটাল অভিযোগ বক্স ও গোপন হটলাইন চালুর অঙ্গীকার নাহিদের

ডিজিটাল অভিযোগ বক্স ও গোপন হটলাইন চালুর অঙ্গীকার নাহিদের

শীতে পিঠ ব্যথা করে—টাইম ম্যাগাজিনকে তারেক রহমান

শীতে পিঠ ব্যথা করে—টাইম ম্যাগাজিনকে তারেক রহমান