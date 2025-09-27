জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তুরাগ থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও জুলাই যোদ্ধা কে এম মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব শাখা জাতীয় যুবশক্তি। শুক্রবার রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে।’ তারিকুল ইসলাম আরও বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জাতীয় যুবশক্তির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার জন্য একটি গুপ্ত মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
গত সোমবার সকালে নিখোঁজ হন কে এম মামুনুর রশীদ। তাঁর খোঁজে এনসিপি ও যুবশক্তির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারা কয়েকবার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে এ ঘটনার তিন দিন পর শুক্রবার বেলা ২টার দিকে পূর্বাচলের ৩০০ ফুট সড়ক এলাকার একটি জামে মসজিদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে তুরাগ থানা-পুলিশ।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মামুনুর রশীদের নিখোঁজের সঙ্গে এনসিপি ও জাতীয় যুবশক্তি জড়িত, এমন দাবি করে একটি অসাধু মহল সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ফেসবুক আইডি থেকে অপপ্রচার চালায়।
যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাড. তারিকুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা হলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে। তিনি অপতৎপরতাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি যারা এনসিপি ও যুবশক্তির মানহানি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কাল শনিবার মামলা করা হবে বলে জানান তারিকুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় যুবশক্তির সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম এবং মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
তুরাগ থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও জুলাই যোদ্ধা কে এম মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব শাখা জাতীয় যুবশক্তি। শুক্রবার রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে।’ তারিকুল ইসলাম আরও বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জাতীয় যুবশক্তির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার জন্য একটি গুপ্ত মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
গত সোমবার সকালে নিখোঁজ হন কে এম মামুনুর রশীদ। তাঁর খোঁজে এনসিপি ও যুবশক্তির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারা কয়েকবার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে এ ঘটনার তিন দিন পর শুক্রবার বেলা ২টার দিকে পূর্বাচলের ৩০০ ফুট সড়ক এলাকার একটি জামে মসজিদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে তুরাগ থানা-পুলিশ।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মামুনুর রশীদের নিখোঁজের সঙ্গে এনসিপি ও জাতীয় যুবশক্তি জড়িত, এমন দাবি করে একটি অসাধু মহল সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ফেসবুক আইডি থেকে অপপ্রচার চালায়।
যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাড. তারিকুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা হলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে। তিনি অপতৎপরতাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি যারা এনসিপি ও যুবশক্তির মানহানি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কাল শনিবার মামলা করা হবে বলে জানান তারিকুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় যুবশক্তির সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম এবং মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতে ইসলামী সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষ নাগরিক হিসেবে সমান। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে সম্প্রীতির বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত স্থাপন২ ঘণ্টা আগে
গয়েশ্বর বলেন, নির্বাচন না হলে দেশে আবার ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তা হবে দেশের জন্য ভয়ংকর।৬ ঘণ্টা আগে
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে পিআর নিয়ে বারবার সংস্কার কমিশনকে আলোচনা-পর্যালোচনার আহ্বান জানানো হলেও সংস্কার কমিশন বারবার জনগুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়কে উপেক্ষা করার কারণেই আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি।’৬ ঘণ্টা আগে
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় দলটির মিডিয়া সেল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।৭ ঘণ্টা আগে