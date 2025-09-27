Ajker Patrika
> রাজনীতি

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে যুবশক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে যুবশক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

তুরাগ থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও জুলাই যোদ্ধা কে এম মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব শাখা জাতীয় যুবশক্তি। শুক্রবার রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে।’ তারিকুল ইসলাম আরও বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জাতীয় যুবশক্তির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার জন্য একটি গুপ্ত মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

গত সোমবার সকালে নিখোঁজ হন কে এম মামুনুর রশীদ। তাঁর খোঁজে এনসিপি ও যুবশক্তির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারা কয়েকবার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে এ ঘটনার তিন দিন পর শুক্রবার বেলা ২টার দিকে পূর্বাচলের ৩০০ ফুট সড়ক এলাকার একটি জামে মসজিদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে তুরাগ থানা-পুলিশ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মামুনুর রশীদের নিখোঁজের সঙ্গে এনসিপি ও জাতীয় যুবশক্তি জড়িত, এমন দাবি করে একটি অসাধু মহল সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ফেসবুক আইডি থেকে অপপ্রচার চালায়।

যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাড. তারিকুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা হলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে। তিনি অপতৎপরতাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করতে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি যারা এনসিপি ও যুবশক্তির মানহানি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কাল শনিবার মামলা করা হবে বলে জানান তারিকুল ইসলাম।

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশমামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় যুবশক্তির সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম এবং মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনঅপহরণএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

পাঁচ দিন পর উদ্ধার বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন, হাসপাতালে ভর্তি

জাতিসংঘে ইসরায়েলকে তুলোধুনো করলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, মাথায় চুমু দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

ট্রেনের নিচে ছেলের আত্মাহুতি, ঋণ নিয়ে অকূল পাথারে মা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে আঁতাতকারীরাই বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছে: গয়েশ্বর

ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে আঁতাতকারীরাই বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছে: গয়েশ্বর

স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর

স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর