এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৭
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা ‘শাপলা কলি’ প্রতীকের পক্ষে ভোট চাইতে আগামী রোববার (২৫ জানুয়ারি) থেকে নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু করবেন। ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা পর্যন্ত ২৪ জেলায় ঘুরবেন নেতারা। তাঁরা মানুষের কাছে শাপলা কলির পাশাপাশি ‘১০ দলীয় ঐক্যের’ প্রার্থী ও গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার চালাবেন।

আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় গিয়ে শাপলা কলির পাশাপাশি ১০ দলীয় ঐক্যের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার করা হবে। একই সঙ্গে আমরা গণভোটে ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট দেওয়া কেন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে মানুষের সঙ্গে কথা বলব।’

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, কমিটির মুখ্য সমন্বয়কারী তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নির্বাচনরাজনীতিবিদভোটএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
