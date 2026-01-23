Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০২
নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান
তারেক রহমান। ফাইল ছবি

সিলেটের পর এবার নির্বাচনী প্রচারে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামীকাল শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা করার কথা রয়েছে তাঁর।

দলীয় সূত্র বলছে, আগামীকাল চট্টগ্রামে রাত যাপন করবেন বিএনপির চেয়ারম্যান। পরদিন রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেবেন। সফরসূচি অনুযায়ী চট্টগ্রামে সমাবেশ শেষে ফেনীতে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে ফেনী পাইলট স্কুলের খেলার মাঠে সমাবেশে যোগ দেবেন তিনি।

এরপর ঢাকার পথে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, সোয়াগাজীর ডিগবাজি মাঠ, দাউদকান্দির কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ এবং সবশেষে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দিয়ে গুলশানের বাসায় ফিরবেন তারেক রহমান।

গতকাল বৃহস্পতিবার সিলেটের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে নির্বাচনী সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিএনপির নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তারেক রহমান। সিলেটের সমাবেশ শেষে ওই দিন মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী ও সবশেষে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দিয়ে শেষ রাতে গুলশানের বাসায় পৌঁছান তিনি।

১৬ ঘণ্টায় ৭ সমাবেশ করে ভোরে ঢাকায় ফিরলেন তারেক রহমান১৬ ঘণ্টায় ৭ সমাবেশ করে ভোরে ঢাকায় ফিরলেন তারেক রহমান

বিষয়:

বিএনপিচট্টগ্রামরাজনীতিবিদতারেক রহমানত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

সম্পর্কিত

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

২৩৮ আসনে এনসিপির ‘গণভোটের প্রার্থী’ ঘোষণা

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

এনসিপির ১২ দিনব্যাপী নির্বাচনী পদযাত্রা ঘোষণা, কোন দিন কোন জেলায়

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ

স্বৈরাচার সাচ্চু আমাদের বাসার জায়গা দখল করেছে: তারেক রহমানের কাছে নারীর অভিযোগ