Ajker Patrika
রাজনীতি

বাংলাদেশে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র দেখতে পাচ্ছি: এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৫৪
জাতীয় প্রেসক্লাবের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, ‘বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র। যেখানে ছোট রায় বড় রায়কে গিলে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।’

জাতীয় প্রেসক্লাবের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আজ শনিবার ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ: আইনি ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গোলটেবিল সংলাপে সারোয়ার তুষার এ মন্তব্য করেছেন। সংলাপটির আয়োজন করেছিল নেক্সাস ডিফেন্স অ্যান্ড জাস্টিস নামের একটি সংগঠন।

সারোয়ার তুষার বলেন, ‘বিএনপি ৫১ শতাংশ রায় পেয়েছে। সেটা দিয়ে তারা বলছে যে এটা ৭০ শতাংশের চেয়ে বড় রায়। তারা সংসদে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সুযোগ পেয়ে একেবারে ভুলভাল এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছেন। বাংলাদেশের জনগণ তাদের আইন প্রণয়ন করার ম্যান্ডেট দিয়েছে, অন্য কিছু নয়। ৫১ শতাংশ রায় দিয়ে আপনারা ৭০ শতাংশ রায়কে কোনোভাবেই অবজ্ঞা কিংবা অস্বীকার করতে পারবেন না।’

সংবিধানে সংসদকে ‘সার্বভৌম’ বলা হয়েছে- এমন দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘বাংলাদেশের সংবিধানের কোথাও সংসদকে সার্বভৌম বলা হয়নি। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ এবং সংবিধানের প্রাধান্যই হবে জনগণের অভিপ্রায়ের ইচ্ছার প্রকাশ। এ ছাড়া অনুচ্ছেদ ৬৫ অনুযায়ী, সংসদকে অবশ্যই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করতে হবে; সংবিধানের স্পিরিটের পরিপন্থী কোনো আইন সংসদ করতে পারে না।’

এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষার অভিযোগ করেন, ‘বর্তমান সরকার গণভোট থেকে জনগণের দৃষ্টি আড়াল করতেই মূলত জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কথা বলে।’ তিনি বলেন, জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী দ্রুত গণভোট ও সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে হবে। এটি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

গুম সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আটককৃতদের তথ্য গোপন করার আইনি সুযোগ তৈরির প্রচেষ্টাকে ‘নির্লজ্জ’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন সারোয়ার তুষার। তিনি বলেন, মানবাধিকার নিয়ে অতীতে সোচ্চার ব্যক্তিদের বর্তমান নীরবতাও দুর্ভাগ্যজনক।

বিএনপি নেতৃত্বকে সতর্ক করে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘তাঁরা যেন আওয়ামী লীগের মতো সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের পথে না হাঁটে।’ ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, জনগণের দাবি মেনে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন করাই বর্তমান সংকটের একমাত্র “এক্সিট রুট” বা উত্তরণের পথ।

