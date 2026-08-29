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রাজনীতি

সংস্কার, বিচার, জ্বালানি সার্বভৌমত্বসহ ৯ দফা দাবি জানাল অল্টারনেটিভস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংস্কার, বিচার, জ্বালানি সার্বভৌমত্বসহ ৯ দফা দাবি জানাল অল্টারনেটিভস
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অল্টারনেটিভসের ঢাকা কার্যালয়ে শনিবার ‘দেশের অবস্থা’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন। ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কার, জুলাই গণহত্যার বিচার, জ্বালানি সার্বভৌমত্বসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম অল্টারনেটিভস।

আজ শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অল্টারনেটিভসের ঢাকা কার্যালয়ে ‘দেশের অবস্থা’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে প্ল্যাটফর্মটির সংগঠক ও সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম দাবিগুলো তুলে ধরেন।

মাহফুজ আলম বলেন, জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগ ও জনগণের সাহসী লড়াইয়ের পরও প্রত্যাশিত নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকার পরিবর্তন হলেও মোটাদাগে ফ্যাসিবাদী-ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। এ অবস্থায় স্বাধীনভাবে কথা বলা, সংগঠিত হওয়া, প্রতিবাদ অব্যাহত রাখা এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে সরকারকে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন করতে বলেছে অল্টারনেটিভস। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ধনী-গরিবের বৈষম্য কমিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছে তারা।

গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নিপীড়নের বিষয় তুলে ধরে প্ল্যাটফর্মটি দাবি করেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যারা এর শিকার হয়েছেন, তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের ব্যবস্থা নিতে হবে।

জুলাই গণহত্যার বিচারের দাবি জানিয়ে অল্টারনেটিভস বলেছে, গণ-অভ্যুত্থানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিসহ আন্দোলনে অংশ নেওয়া সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে। মানবাধিকার কমিশন, গুম কমিশন ও এসআরবি আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুরক্ষা, নিরপেক্ষ তদন্ত, জবাবদিহি, ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে অল্টারনেটিভস।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের সমাধান, কুইক রেন্টাল এবং অসম বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চুক্তির সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় আনা, আমদানি ও বিদেশি কোম্পানিনির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও জ্বালানি সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়েছে।

অল্টারনেটিভসের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে—‘স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫’ এবং ‘রোগী সুরক্ষা ও প্রতিকার অধ্যাদেশ-২০২৫’ আইনে রূপান্তর, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম সুলভ রাখা, মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করা ও ভারসাম্যপূর্ণ ওষুধ নীতি প্রণয়ন, নারী কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং যৌন নিপীড়ন ও শিশু নিপীড়ন প্রতিরোধ, ভিন্ন চিন্তা ও বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ‘সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ’ মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণ।

সংবাদ সম্মেলনে অল্টারনেটিভসের সংগঠক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

জ্বালানিরাজধানীসরকারঢাকা বিভাগগণহত্যাসংস্কারবাংলাদেশের রাজনীতিঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
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