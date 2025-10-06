এবার নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হবে গৌণ, আসল পাহারাদার হবে জনগণ: সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য জনগণ এত বেশি উদ্গ্রীব ও উম্মুখ হয়ে আছে যে, এবার জাতীয় নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে জনগণ। নির্বাচনে অনিয়মের চেষ্টা করা হলে তা রুখতে পাহারাদার হিসেবে কাজ করবে তারা।
আজ সোমবার ‘আগামী নির্বাচন গুণমানসম্পন্ন ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নাগরিক যুব ঐক্যের আয়োজনে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ১টায়।
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গুণগত মানসম্মত নির্বাচন পেতে হলে এর সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হবে জনগণ, ভোটার, নির্বাচন কমিশন, পলিটিক্যাল পার্টিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বর্তমান পুলিশের যে অবস্থা, সবাই সন্দেহ করে তাদের দিয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না। কারণ, পুলিশ বাহিনীর সেই মডেলটা আগের জায়গায় ফিরে আসেনি। কিন্তু পুলিশের সহায়তার জন্য এক লক্ষাধিক সেনাবাহিনী কাজ করবে, তা ইতিমধ্যে সরকার প্রকাশ করেছে, তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এর বাইরে সহযোগী বাহিনী হিসেবে আনসার-ভিডিপিসহ অন্যান্য বাহিনীকে সরকার থেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এবার নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হবে গৌণ, মুখ্য ভূমিকা পালন করবে জনগণ। সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য জনগণ এবার এত বেশি উদ্গ্রীব ও উম্মুখ হয়ে আছে যে, তারাই মূল ভূমিকা পালন করবে। এখানে (নির্বাচনে) কেউ অনিয়ম করার চেষ্টা করলে জনগণ বাধা বা পাহারা দেবে।
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই সময়ে হওয়া নিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট ও গণতান্ত্রিক বিজয়ে জাতীয় নির্বাচন একই সময়ে হওয়ার বিষয়ে প্রায় সব রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে এসেছে। জনগণের কাছে যদি সম্মতি নেওয়া যায় যে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছি, অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি—জনগণ তার পক্ষে আছে কি না, তখনই হবে জনগণের পক্ষ থেকে এই জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্য একটা চূড়ান্ত অভিমত। এ ছাড়া যদি একই ব্যালট বাক্সে, একই পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসারে, একই সময় জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে, তাহলে নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার যেকোনো প্রয়াসকে আমরা অ্যাভয়েড (এড়ানো) করতে পারব।’
গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘কেউ কেউ আগের জায়গায় ফিরে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের আয়োজনের কথা বলছে। আবার যারা পিআর পিআর করে জনগণকে বা দেশকে অস্থিতিশীলের দিকে নিয়ে যায়, এটাই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি, রাস্তায় আন্দোলনে বিভ্রান্ত সৃষ্টি ও বিভিন্ন কায়দা-কানুনের মধ্য দিয়ে যারা নির্বাচন বিলম্বিত করতে চায়, এটাই চ্যালেঞ্জ। এগুলো আমাদের পরিহার করা দরকার, তাতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীল সরকার পেতে পারি।’
ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে না হয়, সে জন্য ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে না হয়, সে জন্য ষড়যন্ত্র তো করবেই। আমরা যদি ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির বিপক্ষে ঐক্য থাকি বা সমুন্নত রাখি এবং গণতন্ত্রের শক্তিকে সম্মান করি, ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদ উৎপাট বা উৎপত্তি হবে না। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ এলে সমস্ত জাতি একসঙ্গে মোকাবিলা করবে।’ এ সময় ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলের বিচারিক ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।
নির্বাহী বিভাগের আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা নিয়ে সমালোচনা করেন বিএনপির এ নেতা। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘নির্বাহী বিভাগের আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার প্রথা ভবিষ্যতের জন্য হবে ভয়ংকর। জামায়াতে ইসলামীকে একইভাবে নিষিদ্ধ করেছিল। বিএনপি সর্বপ্রথম তার প্রতিবাদ করেছে। এখন যারা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন, আমরা এখনো বলছি, এই চর্চা আমরা কখনোই মেনে নেব না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘কোনো রাজনৈতিক দল মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ অথবা গণহত্যার মতো অপরাধে জড়িত থাকলে সংশোধিত আইনে অভিযোগ গ্রহণ করে বিচার করা যায়, সেটা আদালত নির্ধারণ করবেন। জনগণ তো ৫ আগস্টে জানিয়েই দিয়েছে—এ দেশে ফ্যাসিবাদের স্থান নেই। সেদিন ফ্যাসিবাদের অপসারণ হয়েছে ও মৃত্যু হয়েছে।’
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার জন্য ২৮ থেকে ২৯টি রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে এসেছে। কোনো দল যদি এখন জেদ করে আপত্তি করে, রাজপথ দখল করে, তাদের নিয়ে ভাবতে হবে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন যদি ভেস্তে যায় বা পিছিয়ে যায়, পরে আদৌ জাতীয় নির্বাচন করতে পারবে কি না, তা গভীর সংশয় রয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করতে পারলে গণ-অভ্যুত্থান খানিকটা সফলতায় প্রবেশ করতে পারবে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, ‘গত চারটি নির্বাচনে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয়নি। নীলনকশার মাধ্যমে সরকার গঠন হতো। একই পদ্ধতির আবহ দেখছি যে—কে নির্বাচিত হবে, কে এমপি বা মন্ত্রী হবে—এমন। কারণ, এখনো ডিজিএফ বা গোয়েন্দা সংস্থা আশপাশে ঘোরাফেরা করছে, আগে যে মুখগুলো দেখেছি, সেগুলো এখনো দেখছি। তাহলে কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে? সেই আগের ফ্যাসিবাদ রয়ে গেছে।’
নাগরিক যুব ঐক্যের সমন্বয়কারী ফারুক হোসেন খানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ্ কায়ছার, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম, নাগরিক ঐক্যের সদস্য দেলোয়ার হোসেন রাজা, জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব, ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু প্রমুখ।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য জনগণ এত বেশি উদ্গ্রীব ও উম্মুখ হয়ে আছে যে, এবার জাতীয় নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে জনগণ। নির্বাচনে অনিয়মের চেষ্টা করা হলে তা রুখতে পাহারাদার হিসেবে কাজ করবে তারা।
আজ সোমবার ‘আগামী নির্বাচন গুণমানসম্পন্ন ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। নাগরিক যুব ঐক্যের আয়োজনে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ১টায়।
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গুণগত মানসম্মত নির্বাচন পেতে হলে এর সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হবে জনগণ, ভোটার, নির্বাচন কমিশন, পলিটিক্যাল পার্টিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বর্তমান পুলিশের যে অবস্থা, সবাই সন্দেহ করে তাদের দিয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না। কারণ, পুলিশ বাহিনীর সেই মডেলটা আগের জায়গায় ফিরে আসেনি। কিন্তু পুলিশের সহায়তার জন্য এক লক্ষাধিক সেনাবাহিনী কাজ করবে, তা ইতিমধ্যে সরকার প্রকাশ করেছে, তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এর বাইরে সহযোগী বাহিনী হিসেবে আনসার-ভিডিপিসহ অন্যান্য বাহিনীকে সরকার থেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এবার নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হবে গৌণ, মুখ্য ভূমিকা পালন করবে জনগণ। সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য জনগণ এবার এত বেশি উদ্গ্রীব ও উম্মুখ হয়ে আছে যে, তারাই মূল ভূমিকা পালন করবে। এখানে (নির্বাচনে) কেউ অনিয়ম করার চেষ্টা করলে জনগণ বাধা বা পাহারা দেবে।
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই সময়ে হওয়া নিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট ও গণতান্ত্রিক বিজয়ে জাতীয় নির্বাচন একই সময়ে হওয়ার বিষয়ে প্রায় সব রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে এসেছে। জনগণের কাছে যদি সম্মতি নেওয়া যায় যে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছি, অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি—জনগণ তার পক্ষে আছে কি না, তখনই হবে জনগণের পক্ষ থেকে এই জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্য একটা চূড়ান্ত অভিমত। এ ছাড়া যদি একই ব্যালট বাক্সে, একই পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসারে, একই সময় জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে, তাহলে নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার যেকোনো প্রয়াসকে আমরা অ্যাভয়েড (এড়ানো) করতে পারব।’
গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘কেউ কেউ আগের জায়গায় ফিরে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের আয়োজনের কথা বলছে। আবার যারা পিআর পিআর করে জনগণকে বা দেশকে অস্থিতিশীলের দিকে নিয়ে যায়, এটাই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি, রাস্তায় আন্দোলনে বিভ্রান্ত সৃষ্টি ও বিভিন্ন কায়দা-কানুনের মধ্য দিয়ে যারা নির্বাচন বিলম্বিত করতে চায়, এটাই চ্যালেঞ্জ। এগুলো আমাদের পরিহার করা দরকার, তাতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীল সরকার পেতে পারি।’
ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে না হয়, সে জন্য ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে না হয়, সে জন্য ষড়যন্ত্র তো করবেই। আমরা যদি ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির বিপক্ষে ঐক্য থাকি বা সমুন্নত রাখি এবং গণতন্ত্রের শক্তিকে সম্মান করি, ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদ উৎপাট বা উৎপত্তি হবে না। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ এলে সমস্ত জাতি একসঙ্গে মোকাবিলা করবে।’ এ সময় ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলের বিচারিক ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।
নির্বাহী বিভাগের আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা নিয়ে সমালোচনা করেন বিএনপির এ নেতা। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘নির্বাহী বিভাগের আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার প্রথা ভবিষ্যতের জন্য হবে ভয়ংকর। জামায়াতে ইসলামীকে একইভাবে নিষিদ্ধ করেছিল। বিএনপি সর্বপ্রথম তার প্রতিবাদ করেছে। এখন যারা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন, আমরা এখনো বলছি, এই চর্চা আমরা কখনোই মেনে নেব না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘কোনো রাজনৈতিক দল মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ অথবা গণহত্যার মতো অপরাধে জড়িত থাকলে সংশোধিত আইনে অভিযোগ গ্রহণ করে বিচার করা যায়, সেটা আদালত নির্ধারণ করবেন। জনগণ তো ৫ আগস্টে জানিয়েই দিয়েছে—এ দেশে ফ্যাসিবাদের স্থান নেই। সেদিন ফ্যাসিবাদের অপসারণ হয়েছে ও মৃত্যু হয়েছে।’
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার জন্য ২৮ থেকে ২৯টি রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে এসেছে। কোনো দল যদি এখন জেদ করে আপত্তি করে, রাজপথ দখল করে, তাদের নিয়ে ভাবতে হবে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন যদি ভেস্তে যায় বা পিছিয়ে যায়, পরে আদৌ জাতীয় নির্বাচন করতে পারবে কি না, তা গভীর সংশয় রয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করতে পারলে গণ-অভ্যুত্থান খানিকটা সফলতায় প্রবেশ করতে পারবে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, ‘গত চারটি নির্বাচনে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয়নি। নীলনকশার মাধ্যমে সরকার গঠন হতো। একই পদ্ধতির আবহ দেখছি যে—কে নির্বাচিত হবে, কে এমপি বা মন্ত্রী হবে—এমন। কারণ, এখনো ডিজিএফ বা গোয়েন্দা সংস্থা আশপাশে ঘোরাফেরা করছে, আগে যে মুখগুলো দেখেছি, সেগুলো এখনো দেখছি। তাহলে কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে? সেই আগের ফ্যাসিবাদ রয়ে গেছে।’
নাগরিক যুব ঐক্যের সমন্বয়কারী ফারুক হোসেন খানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ্ কায়ছার, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম, নাগরিক ঐক্যের সদস্য দেলোয়ার হোসেন রাজা, জেএসডির সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব, ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু প্রমুখ।
পিআরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেছেন, পিআরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভাজন সৃষ্টি হবে। আওয়ামী লীগ ও ভারতের আধিপত্যের প্রশ্নে, ফ্যাসিবাদ দোসরদের প্রশ্নে সবার এক থাকা দরকার।১ ঘণ্টা আগে
পিআর এখন আর আলোচনায় নেই, নির্বাচন ঘনিয়ে এলে গণভোট নিয়েও কোনো মতবিরোধ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেছেন, গণভোটের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও পিআর প্রসঙ্গটি এখন আর আলোচনার কেন্দ্রে নেই। জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের যে আলোচনা, সেটিও পরে ঠিক হয়ে যাবে...১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শিগগির দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমনটি জানিয়েছেন...১ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের আগে যে পরিবেশ দরকার, সে ধরনের স্থিতিশীল পরিবেশ এখনো দেশে দৃশ্যমান নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ঢাকায় সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচনী অনুসন্ধান দলের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা...৬ ঘণ্টা আগে