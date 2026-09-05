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রাজনীতি

লংমার্চে জ্বালানি অপচয় না করে নিজেদের সফলতা-ব্যর্থতা পর্যালোচনা করুন: ইশরাক

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০৫
লংমার্চে জ্বালানি অপচয় না করে নিজেদের সফলতা-ব্যর্থতা পর্যালোচনা করুন: ইশরাক
আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার আগে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিরোধী দলকে লংমার্চের নামে জ্বালানি অপচয় ও জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি না করে গত ছয় মাসে নিজেদের রাজনৈতিক সফলতা-ব্যর্থতা পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন।

আজ শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়ার খোকসা জানিপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার আগে খোকসা থানা পরিদর্শন ও গার্ড অব অনার গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইশরাক এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বিরোধী দল প্রথমে বলেছিল জ্বালানিসংকটের কারণে লংমার্চ করবে, অথচ এই কর্মসূচিতেই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে তারা দাবি তুলল গণরায় বাস্তবায়নের। একদিকে তারা সংবিধান সংশোধনী কমিটির আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সেখানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছে, অন্যদিকে লংমার্চের নামে জনগণের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার সফল না ব্যর্থ—তা বিবেচনার আগে বিরোধী দল হিসেবে তারা গত ছয় মাসে কতটুকু সফল হয়েছে, তা দেশের মানুষের মূল্যায়ন করা উচিত।

এর আগে সকালে খোকসা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। সেখানে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন তিনি।

পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ এবং ওসমানপুর ইউনিয়নের সরকারি জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী। আলোচনা সভা শেষে এতিম ও কোরআনের হাফেজদের মধ্যে পবিত্র কোরআন শরিফ এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের যুবকদের মধ্যে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, খোকসা উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন খান, সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আমজাদ আলী, খোকসা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রিপন হোসেন এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক অর্থ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাকসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

জ্বালানিবিরোধী দলপ্রতিমন্ত্রীইশরাক হোসেন
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