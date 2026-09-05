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রাজনীতি

গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করার অঙ্গিকার রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৪৮
গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করার অঙ্গিকার রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের
: রাজধানীতে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা। ছবি: সংগৃহীত

গণভোটের মাধ্যমে প্রাপ্ত গণ রায় বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করতে দেশের সব গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। আজ শনিবার দলের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা শেষে এ আহ্বান জানান দলটির সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম।

দুই দিনব্যাপী সভায় গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণভোটের রায়কে কার্যকর করতে সরকার নানা ‘টালবাহানা’ করছে বলে উল্লেখ করেন দলের নেতারা।

দলটির সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম বলেন, ‘গণমানুষের রায়ের সঙ্গে বেইমানি করে সরকার টিকতে পারবে না। রাষ্ট্র সংস্কারের যে গণ-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, তা অর্জনে আমরা দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলব।’

সভায় নেতারা বলেন, জনগণের এই ঐতিহাসিক রায় বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করতে রাজপথের আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও অধিকারভিত্তিক সংগঠনকে এ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় দলটির নেতারা অঙ্গীকার করেন, জনগণের জান-জবান-সম্মানের অধিকার, কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রশাসনিক জবাবদিহি নিশ্চিতের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে সিদ্ধান্ত ভোটারেরা দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মাঠে থাকবে।

দলের সিনিয়র সহসভাপতি মাহবুবুর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে বর্ধিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন—দলের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদ জামাল কাদেরী, হাবিবুর রহমান রাজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল প্রমুখ।

সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্যরা নিজ নিজ অঞ্চল ও বিভাগের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি চূড়ান্ত করেন।

বিষয়:

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