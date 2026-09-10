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রাজনীতি

অস্ট্রেলিয়ায় বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অস্ট্রেলিয়ায় বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ
ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৬ সেপ্টেম্বর প্রবাসীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। বিশেষ অতিথি বিএনপি কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হক।

সমাবেশে বক্তব্য দেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপি সভাপতি এ এইচ এম তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হায়দার আলী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক অমি ফেরদৌস। স্বাগত বক্তব্য দেন ভিক্টোরিয়া বিএনপি সিনিয়র আহ্বায়ক ওমর শরীফ শিহান। সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক আরিফ খান।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন খন্দকার মিলন হক, মো. শরিফ মাহমুদ, মো. ওমর ফারুক, মো. বদিউজ্জামান শিপন, রাশিদুল আমিন মনির, আল-আমিন মাসুম, দেওয়ান মামুন, মো. রহমতউল ইসলাম, খায়রুল সাদমান অংকন। সঞ্চালনা করেন আশিক মালেক বিপুল।

বক্তারা বলেন, ভিক্টোরিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট, ভিসা, নথিপত্রসহ বিভিন্ন কনস্যুলার সেবা গ্রহণের জন্য দূরবর্তী স্থানে যেতে হয়। ফলে মেলবোর্নে বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠা হলে হাজার হাজার বাংলাদেশি সহজে ও দ্রুত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এ সময় কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

বক্তারা বিএনপির ৪৮ বছরের গৌরবময় রাজনৈতিক পথচলা, বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আদর্শ তুলে ধরেন।

বিষয়:

বিএনপিঅস্ট্রেলিয়াসমাবেশপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
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