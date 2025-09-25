Ajker Patrika
মনোনয়নের বিষয়ে শিগগির সিদ্ধান্ত নেবে বিএনপি: জাহিদ হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। ফাইল ছবি
জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে বিএনপি শিগগির সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন সামনে রেখে ১৮ মাস আগে থেকে আমাদের এই কাজ (মনোনয়নপ্রক্রিয়া) শুরু হয়েছে। বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর সংখ্যা, যা সিট আছে, তারচেয়ে ১০ গুণ বেশি।’

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস উপলক্ষে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডি-ফ্যাব) নেতা-কর্মীদের নিয়ে জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে যান জাহিদ।

এক প্রশ্নের জবাবে জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপির নেতা-কর্মীরা সারা দেশের প্রতিটি ঘরে তারেক রহমানের আহ্বানে ভোটারদের কাছে ৩১ দফার কর্মসূচি নিয়ে যাচ্ছেন। সে কাজে তাঁরা ব্যস্ত আছেন এবং কর্মচাঞ্চল্য চলছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আরও বলেন, ‘কে প্রার্থী হবেন, কে হবেন না—সে জন্য আমাদের স্থানীয় নেতারা, জেলার নেতারা, আমাদের দলের পক্ষ থেকে জরিপ এবং সর্বোপরি জনগণের ভালোবাসায় যে সমস্ত মানুষ নিজ নিজ এলাকায় জনপ্রিয়, তাদের বিএনপি মনোনয়ন দেবে। খুব শিগগির মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে বিএনপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে।’

এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে জাহিদ হোসেন বলেন, জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শুধু বিএনপির নেতৃত্ব দেবেন না, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, সব মানুষের নেতা তারেক রহমান। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারেক রহমান এসে বিএনপির নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুধু নয়, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের শেষ লগ্ন যেটি, তার নেতৃত্ব দেবেন।

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

