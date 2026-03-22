Ajker Patrika
রাজনীতি

কুমিল্লায় ট্রেন দুর্ঘটনায় দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনুন: জামায়াত আমির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

ঈদের পরদিন কুমিল্লায় বাসে ট্রেনের ধাক্কায় ১২ জন এবং ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আজ রোববার সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই শোক প্রকাশ করেন তিনি। পোস্টে সড়ক ও রেলপথের দুর্ঘটনাগুলোয় দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান ডা. শফিকুর রহমান।

কুমিল্লা ও ফেনীর এসব দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারগুলোর শোক পূরণ হওয়ার নয় মন্তব্য করে জামায়াতের আমির বলেন, ‘কুমিল্লায় ট্রেন-বাস সংঘর্ষে ১২ জন এবং ফেনীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ৩ জনের মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। নিহতদের পরিবারগুলোর শোক কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’

রেল ও সড়ক দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতার ঘাটতির কথা উল্লেখ করেন ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো আবারও প্রমাণ করে, আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা, সড়ক ও রেলপথের নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনছে। এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।’

পোস্টে তিনি আরও বলেন, ‘আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি— দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনুন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা প্রতিরোধে দৃশ্যমান ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা’য়ালা নিহতদের শহীদের মর্যাদা দান করুন এবং তাদের পরিবারকে এই শোক সহ্য করার তাওফিক দিন। আমিন।’

বিষয়:

কুমিল্লাফেনীদুর্ঘটনাশোকরাজনীতিবিদশফিকুর রহমান চৌধুরীজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

