ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক এনসিপির

শরিফ ওসমান হাদিকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা-১২ আসন এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে বিক্ষোভ-মিছিলটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নাহিদা সারওয়ার নিভা জানিয়েছেন, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ-মিছিল শুরু হবে। এতে তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন।

