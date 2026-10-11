দিনের ছবি (১১ অক্টোবর, ২০২৬)
বরেন্দ্র অঞ্চলের আমন ধানের সবুজ পাতার সমারোহের পাশেই মাচায় ঝুলছে পাকা শিম। কৃষক আবু হানিফ খেত থেকে সতেজ শিম তুলে বিক্রির জন্য বস্তাবন্দী করছেন। বর্তমানে এই শিম পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ১০০ টাকায় ঢাকার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হচ্ছে। গোদাগাড়ী উপজেলার রিসিকুল ইউনিয়নের দুল্লার বিল থেকে গতকাল শনিবার দুপুরে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলের আমন ধানের সবুজ পাতার সমারোহের পাশেই মাচায় ঝুলছে পাকা শিম। কৃষক আবু হানিফ খেত থেকে সতেজ শিম তুলে বিক্রির জন্য বস্তাবন্দী করছেন। বর্তমানে এই শিম পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ১০০ টাকায় ঢাকার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হচ্ছে। গোদাগাড়ী উপজেলার রিসিকুল ইউনিয়নের দুল্লার বিল থেকে গতকাল শনিবার দুপুরে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
বরেন্দ্র অঞ্চলের আমন ধানের সবুজ পাতার সমারোহের পাশেই মাচায় ঝুলছে পাকা শিম। কৃষক আবু হানিফ খেত থেকে সতেজ শিম তুলে বিক্রির জন্য বস্তাবন্দী করছেন। বর্তমানে এই শিম পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ১০০ টাকায় ঢাকার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হচ্ছে। গোদাগাড়ী উপজেলার রিসিকুল ইউনিয়নের দুল্লার বিল থেকে গতকাল শনিবার দুপুরে ছবিটি তুলেছেন—মিলন শেখ
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন