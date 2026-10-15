‘ভাগনিকে রক্ষা’ করতে এসে মামার ১৫ দিনের কারাদণ্ড

রাজধানীর ধানমন্ডিতে এক ব্যক্তিকে মারধর ও কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় খালিদ হাসান নামের এক যুবককে ১৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে ধানমন্ডির মীনাবাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ। পরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা জোনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে এ সাজা দেন।
গত সোমবার দুপুরে ধানমন্ডি সাতমসজিদ সড়কে বাংলাদেশ আই হসপিটালের বিপরীতে শহীদ আবদুল্লাহ আল মাসুদ ওরফে মাসুদ রানা (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে মারধর ও কান ধরে ওঠবস করান খালিদ। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। ভিডিওতে ঘটনাস্থলে দুই পুলিশ সদস্য উপস্থিত থাকলেও তাঁদের নীরব দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।
বুধবার আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইমরান আহমেদ বলেন, শহীদ আবদুল্লাহকে মারধর ও কান ধরে ওঠবস করানোর কথা স্বীকার করেছেন খালিদ হাসান। এ কারণে তাঁকে ১৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, খালিদ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন। তাঁর ভাগনিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে তিনি শহীদ আবদুল্লাহর ওপর চড়াও হয়েছিলেন। এদিকে একই ঘটনায় শহীদ আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে ধানমন্ডি থানার পুলিশ। পরে তাঁকে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠান ঢাকা মহানগর পুলিশের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
শহীদ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলা ওই তরুণী জানান, তিনি তাঁকে ‘ব্যাড টাচ’ বা খারাপভাবে স্পর্শ করেন। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আটক করতে অনীহা প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ করেন তরুণী। পরে তিনি ফোন করে তাঁর মামা খালিদ হাসানকে ডেকে আনেন। ভাগনিকে রক্ষা করতে এসে খালিদ শহীদ আবদুল্লাহকে মারধর করেন।
খালিদকে কারাদণ্ড দেওয়ার পর ওই তরুণী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ম্যাজিস্ট্রেট মামাকে ১৫ দিনের জেল দিয়ে দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কান্নাকাটি করে বলেছিলাম, ‘আমাকে নিয়ে যান, আমার মামাকে ছেড়ে দেন।’ আমাকে রক্ষা করতেই তো তিনি এসেছেন। আমার জন্যই তো তিনি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আমার কথা শুনলেন না।
তরুণী প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে শ্লীলতাহানির অভিযোগের সময় ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা নীরব ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটিও জানতে চান তিনি।
এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ধানমন্ডি থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুল হাইকে কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম তৈয়ব বলেন, ঘটনাস্থলে আবদুল হাইয়ের দায়িত্ব ছিল। এ কারণে তাঁকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশের অন্য দুই সদস্য পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টের (দাঙ্গা দমন বিভাগ) হওয়ায় তাঁদের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।
এর আগে ওসি ইমদাদুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, শহীদ আবদুল্লাহ মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত। এমবিবিএস পড়ার সময় তাঁর এ সমস্যা দেখা দেয়। পরে বিয়ে হলেও তাঁর সংসার টেকেনি।
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