মিষ্টির শূন্য আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন এলিজা জামান

মিষ্টির শূন্য আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন এলিজা জামান
জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের উপনির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মনোনয়ন পেয়েছেন এলিজা জামান। দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।
এর আগে গত ১ অক্টোবর বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি পদত্যাগ করলে এ আসনটি শূন্য হয়।
বর্তমানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও পিরোজপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এলিজা জামান। পাশাপাশি তিনি জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক।
এলিজা জামানের পিতা সাবেক সংসদ সদস্য সর্দার সুলতান মাহমুদ।