দিনের ছবি (২৪ অক্টোবর, ২০২৬)
দেশি পেঁয়াজ রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। সকাল থেকেই মাঠে মাঠে চলছে পেঁয়াজ রোপণের কাজ। কেউ জমিতে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করছেন, আবার কেউ জমি প্রস্তুত করছেন। পেঁয়াজ চাষকে ঘিরে কৃষকদের ব্যস্ততা এখন চোখে পড়ার মতো। আজ শনিবার সকালে রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি কৃষিজমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
দেশি পেঁয়াজ রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। সকাল থেকেই মাঠে মাঠে চলছে পেঁয়াজ রোপণের কাজ। কেউ জমিতে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করছেন, আবার কেউ জমি প্রস্তুত করছেন। পেঁয়াজ চাষকে ঘিরে কৃষকদের ব্যস্ততা এখন চোখে পড়ার মতো। আজ শনিবার সকালে রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিয়ান ইউনিয়নের একটি কৃষিজমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ