দিনের ছবি (২৫ অক্টোবর, ২০২৬)
ভোরের আলো ফুটতেই কাঁধে কোদাল নিয়ে জমি প্রস্তুত করতে ছুটছেন এক কৃষক। সোনালি ফসলের স্বপ্ন বুকে নিয়ে শুরু তাঁর দিনের কর্মব্যস্ততা। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমেই মাঠে ফলে সোনালি ফসল, পূরণ হয় খাদ্যের চাহিদা। কৃষকের এমন কর্মচাঞ্চল্য গ্রামবাংলার চিরচেনা জীবনেরই এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। রাজশাহীর পবা উপজেলার পৌরসভা এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
ভোরের আলো ফুটতেই কাঁধে কোদাল নিয়ে জমি প্রস্তুত করতে ছুটছেন এক কৃষক। সোনালি ফসলের স্বপ্ন বুকে নিয়ে শুরু তাঁর দিনের কর্মব্যস্ততা। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমেই মাঠে ফলে সোনালি ফসল, পূরণ হয় খাদ্যের চাহিদা। কৃষকের এমন কর্মচাঞ্চল্য গ্রামবাংলার চিরচেনা জীবনেরই এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। রাজশাহীর পবা উপজেলার পৌরসভা এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
ভোরের আলো ফুটতেই কাঁধে কোদাল নিয়ে জমি প্রস্তুত করতে ছুটছেন এক কৃষক। সোনালি ফসলের স্বপ্ন বুকে নিয়ে শুরু তাঁর দিনের কর্মব্যস্ততা। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমেই মাঠে ফলে সোনালি ফসল, পূরণ হয় খাদ্যের চাহিদা। কৃষকের এমন কর্মচাঞ্চল্য গ্রামবাংলার চিরচেনা জীবনেরই এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। রাজশাহীর পবা উপজেলার পৌরসভা এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন