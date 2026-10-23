দিনের ছবি (২৩ অক্টোবর, ২০২৬)
বরইগাছের ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌমাছি ও ভোল্লা। ফুলের মিষ্টি সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর ব্যস্ততা যেমন ফুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে, তেমনি জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তারা। রাজশাহী নগরীর আলুপট্টি এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরইগাছের ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌমাছি ও ভোল্লা। ফুলের মিষ্টি সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর ব্যস্ততা যেমন ফুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে, তেমনি জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তারা। রাজশাহী নগরীর আলুপট্টি এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ