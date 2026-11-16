দিনের ছবি (১৬ নভেম্বর, ২০২৬)
ভোরের স্নিগ্ধতায় বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে নেমে পড়েছেন কৃষক। ফুলকপি ও ভুট্টাখেতে সেচ দেওয়ার পাশাপাশি কোদাল দিয়ে মাটি ও ফসলের নিবিড় পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়া ইউনিয়ন এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
ভোরের স্নিগ্ধতায় বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে নেমে পড়েছেন কৃষক। ফুলকপি ও ভুট্টাখেতে সেচ দেওয়ার পাশাপাশি কোদাল দিয়ে মাটি ও ফসলের নিবিড় পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়া ইউনিয়ন এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
ভোরের স্নিগ্ধতায় বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে নেমে পড়েছেন কৃষক। ফুলকপি ও ভুট্টাখেতে সেচ দেওয়ার পাশাপাশি কোদাল দিয়ে মাটি ও ফসলের নিবিড় পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়া ইউনিয়ন এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বিষয়:ছবি
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