ভোর থেকেই কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে চারপাশ। ঘন কুয়াশার কারণে দৃষ্টিসীমা কমে যাওয়ায় বাস, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটছে নিজ নিজ গন্তব্যে। ছবিটি আজ মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনের সড়ক থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ১ দিন আগে
ভোরের স্নিগ্ধতায় বরেন্দ্র অঞ্চলে জমিতে নেমে পড়েছেন কৃষক। ফুলকপি ও ভুট্টাখেতে সেচ দেওয়ার পাশাপাশি কোদাল দিয়ে মাটি ও ফসলের নিবিড় পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর পবা উপজেলার দামকুড়া ইউনিয়ন এলাকা থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ২ দিন আগে