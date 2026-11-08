দিনের ছবি (৮ নভেম্বর, ২০২৬)
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৬, ০৯: ৫৪
ফুটে থাকা লাল ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য আর সেই ফুলের গভীর থেকে মধু আহরণে ব্যস্ত এক প্রজাপতি—প্রকৃতির এই মুগ্ধকর মুহূর্ত যেন এক অনন্য জীবনের গল্প বলে। ফুল ও প্রজাপতির এই নিবিড় মিতালি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরও রঙিন ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য আজ সকালে ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে রাজশাহী নগরীর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের সামনে থেকে। ছবি: মিলন শেখ
ফুটে থাকা লাল ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য আর সেই ফুলের গভীর থেকে মধু আহরণে ব্যস্ত এক প্রজাপতি—প্রকৃতির এই মুগ্ধকর মুহূর্ত যেন এক অনন্য জীবনের গল্প বলে। ফুল ও প্রজাপতির এই নিবিড় মিতালি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরও রঙিন ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য আজ সকালে ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে রাজশাহী নগরীর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের সামনে থেকে। ছবি: মিলন শেখ
ফুটে থাকা লাল ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য আর সেই ফুলের গভীর থেকে মধু আহরণে ব্যস্ত এক প্রজাপতি—প্রকৃতির এই মুগ্ধকর মুহূর্ত যেন এক অনন্য জীবনের গল্প বলে। ফুল ও প্রজাপতির এই নিবিড় মিতালি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরও রঙিন ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য আজ সকালে ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে রাজশাহী নগরীর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের সামনে থেকে। ছবি: মিলন শেখ
ফুটে থাকা লাল ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য আর সেই ফুলের গভীর থেকে মধু আহরণে ব্যস্ত এক প্রজাপতি—প্রকৃতির এই মুগ্ধকর মুহূর্ত যেন এক অনন্য জীবনের গল্প বলে। ফুল ও প্রজাপতির এই নিবিড় মিতালি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরও রঙিন ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্য আজ সকালে ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে রাজশাহী নগরীর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের সামনে থেকে। ছবি: মিলন শেখ
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