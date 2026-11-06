দিনের ছবি (৬ নভেম্বর , ২০২৬)
শীতকালীন সবজি চাষাবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকেরা। জমিতে লাগানো হয়েছে বাঁধাকপির চারা। ভালো ফলনের আশায় শ্রমিক দিয়ে জমিতে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি পরিচর্যার কাজ করাচ্ছেন মালিক। শ্রমিকেরা কোদাল দিয়ে সারিবদ্ধভাবে জমির পরিচর্যা করছেন। আজ সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
শীতকালীন সবজি চাষাবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকেরা। জমিতে লাগানো হয়েছে বাঁধাকপির চারা। ভালো ফলনের আশায় শ্রমিক দিয়ে জমিতে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি পরিচর্যার কাজ করাচ্ছেন মালিক। শ্রমিকেরা কোদাল দিয়ে সারিবদ্ধভাবে জমির পরিচর্যা করছেন। আজ সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের একটি জমি থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বিষয়:দিনের ছবি
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