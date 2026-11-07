Ajker Patrika
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দিনের ছবি (৭ নভেম্বর , ২০২৬)

আঁধার ছুঁয়ে আসা শুভ্রতা আর শিশিরভেজা স্নিগ্ধ সুবাসে ঝরে পড়াই যেন তার নিয়তি। ভোরের আলো ফোটামাত্রই পিচঢালা রাজপথ কিংবা সবুজ ঘাসের আঁচলে নিজেকে সঁপে দেয় শিউলি। ছবিটি নগরীর কাজিহাটা সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
আঁধার ছুঁয়ে আসা শুভ্রতা আর শিশিরভেজা স্নিগ্ধ সুবাসে ঝরে পড়াই যেন তার নিয়তি। ভোরের আলো ফোটামাত্রই পিচঢালা রাজপথ কিংবা সবুজ ঘাসের আঁচলে নিজেকে সঁপে দেয় শিউলি। ছবিটি নগরীর কাজিহাটা সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

আঁধার ছুঁয়ে আসা শুভ্রতা আর শিশিরভেজা স্নিগ্ধ সুবাসে ঝরে পড়াই যেন তার নিয়তি। ভোরের আলো ফোটামাত্রই পিচঢালা রাজপথ কিংবা সবুজ ঘাসের আঁচলে নিজেকে সঁপে দেয় শিউলি। ছবিটি নগরীর কাজিহাটা সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

আঁধার ছুঁয়ে আসা শুভ্রতা আর শিশিরভেজা স্নিগ্ধ সুবাসে ঝরে পড়াই যেন তার নিয়তি। ভোরের আলো ফোটামাত্রই পিচঢালা রাজপথ কিংবা সবুজ ঘাসের আঁচলে নিজেকে সঁপে দেয় শিউলি। ছবিটি নগরীর কাজিহাটা সড়কের পাশ থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ

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