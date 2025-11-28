মোবাইল কোম্পানির বাণিজ্য

সম্পাদকীয়
চোরের চরিত্রই হলো চুরি করা। যার যেটা স্বভাব বা পেশা তারা সেটা করবেই। কিন্তু চুরি রোধ করার দায়িত্ব যাদের, তারা যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমবে না, বরং বাড়বে। এখানে কোনো ব্যক্তি চোরের কথা বলা হচ্ছে না। ২৫ নভেম্বর দেশের কয়েকটি মোবাইল কোম্পানির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন গ্রাহকেরা। সেদিন দেশীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘কনভে’তে একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) আয়োজনে। সেখানে প্রায় দেড় হাজার অভিযোগ জমা পড়ে। অন্যতম অভিযোগগুলো হলো—নেটওয়ার্ক দুর্বলতা, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভাস) চালু করে টাকা কেটে নেওয়া, কলরেট ও ডেটা প্যাকের মূল্য, সিম রিপ্লেসের জন্য বেশি টাকা নেওয়া, ৪৫০ দিন সিম বন্ধ থাকলে মালিকানা বদলে যাওয়ার ভোগান্তি এবং সময়-অসময়ে অপ্রয়োজনীয় সার্ভিসের নামে বিরক্তিকর ফোনকল আসা। এ ছাড়া অজান্তেই কেটে নেওয়া হয় টাকা এবং ডেটা প্যাকের মূল্য, নেটওয়ার্ক দুর্বলতার কারণে কল ড্রপ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোগান্তিসহ নানা অভিযোগ তুলে ধরেন গ্রাহকেরা।
মোবাইল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে এ অভিযোগগুলো নতুন নয়। প্রতিবছরই এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। আসলে ‘শর্ষের মধ্যে ভূত’ থাকলে কি ভূত তাড়ানো যাবে? মোবাইল কোম্পানিগুলোর অনিয়ম এবং গ্রাহকদের জিম্মি করে নানা প্রলোভন দেখিয়ে টাকা কাটার অন্যায্য নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব বিটিআরসির। কিন্তু এই সরকারি সংস্থাটি বছরের পর বছর ধরে সাধারণ মানুষকে শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। অন্যদিকে মোবাইল কোম্পানিগুলো গ্রাহককে ফাঁদে ফেলে অর্থ তছরুপ করেই যাচ্ছে। সাধারণ গ্রাহকের রক্ষা নেই তাহলে?
মোবাইলের দুনিয়া এক গোলকধাঁধা। এর চক্করে পড়লে আর রক্ষা নেই; শুধু টাকাই যায়। ইচ্ছেমতো কোম্পানিগুলো প্যাকেজ তৈরি করছে আর সেটা গ্রাহকের কাছে পাঠাচ্ছে। নেই কোনো আইনের বালাই। বিটিআরসিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিনের পর দিন এভাবেই চলছে কোম্পানিগুলোর অপকর্ম। হাজার রকমের প্যাকেজের নামে জোচ্চুরি করে গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে টাকা। এত অফারের প্যাকেজগুলো দেওয়া হচ্ছে; শুধু মানুষকে বোকা বানাতে। আর গ্রাহকেরা এসবের ফাঁদে পড়ে অর্থ খোয়াচ্ছেন।
দেশের ডিজিটাল যাত্রায় টেলিযোগাযোগ খাতের সেবার মান নিশ্চিত করা জরুরি। বিটিআরসিকে এখন কেবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে নয়, বরং গ্রাহকের নির্ভরযোগ্য অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এ সংস্থাটিকে জবাবদিহির আওতায় এনে তাদের আরও সক্রিয় করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। নতুবা শুধু গণশুনানি করে কোনো লাভ হবে না।
গ্রাহকের অজান্তে টাকা কেটে নেওয়ার মতো অভিযোগগুলোর দ্রুত ও দৃশ্যমান সমাধান হওয়া দরকার। অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না নিলে তারা শোধরাবে না। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে চাই বিটিআরসির কার্যকর ভূমিকা।
বিধান রিবেরু
২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে কুমারশীল রোডে অবস্থিত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পৈতৃক বাড়ি তথা সংগীত একাডেমিতে ধর্মান্ধদের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিশ্চয় এখনো কারও কারও মনে আছে। ১৯৭৩ সালে গঠিত সেই একাডেমিতে আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিবিজড়িত ও ব্যবহৃত সংগীতযন্ত্র, চিঠিপত্র ও বিভিন্ন প্রামাণিক দলিল ছিল। মানে ওটা একটা জাদুঘর ছিল। জাদুঘরের প্রায় পুরোটাই পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়।
সর্বশেষ আমরা দেখলাম মানিকগঞ্জের বিখ্যাত পালাগানের শিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তারের ঘটনা। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পালাগানের শিল্পীরা একেকটি আসরে যে বাহাস করেন, সেখানে পরম ও জীবের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। জীবের ভূমিকায় যিনি থাকেন, তাঁর নানা ধরনের শিশুসুলভ প্রশ্ন করতে হয়। সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন অপর পক্ষের আরেকজন শিল্পী। আর এর মাধ্যমে মূলত পরমের মহিমাই প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম স্রেফ একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য একজন শিল্পীকে গ্রেপ্তার করা হলো। এটি অনেকটা চলচ্চিত্রে ধর্ষণের অভিনয় করার জন্য একজন খলনায়ক অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করার মতো। পালাগান বা কবিগান সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা জানেন, গীতিকবিরা মূলত গানের ছলে বাহাস করেন এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁদের মধুর সম্পর্ককে তুলে ধরেন। এই বাহাস হয় গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষায়। এই চর্চা যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ সেসব বাহাস শুনে হাসে, কাঁদে ও আনন্দ পায়। তারা ধর্মান্ধ নয় বলে তাদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে না। তারা বরং গোটা বিষয়টিকে একটি ‘পারফর্মিং আর্ট’ হিসেবে দেখে।
এখন আবুল সরকারের গ্রেপ্তারের পেছনে মূল কারণটা মনে হচ্ছে, তিনি ওই আসরটিতে একটি ধর্মভিত্তিক দলের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন, এরা ক্ষমতায় গেলে গানবাজনা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই রাজনৈতিক বয়ানই বোধ হয় তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অবশ্য শুধু আবুল সরকারই নন, পালাগানে জীবের ভূমিকায় গান ও বাহাস পরিবেশনের জন্য ২০২০ সালে বাউলশিল্পী রীতা দেওয়ানও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর নামে আটটি মামলা হয়েছিল। এই তথ্যটি আবুল সরকারের আলোচিত পালাগানের আসরের শুরুতেই রয়েছে। তিনি শুরুতেই বলেছিলেন, রীতা দেওয়ান মামলা খেয়েছেন আটটি। তাঁর কপালেও এমন হতে পারে। হলোও তাই। আবুল সরকারের মতো ২০২০ সালে শরিয়ত সরকার নামের আরেক বয়াতিকেও ইসলাম ধর্মকে কটূক্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।
এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় বাংলাদেশের ঐতিহ্যের পরিচায়ক পালাগানটাই বন্ধ হয়ে যাবে। বেশ পরিকল্পিতভাবে, ধীরে ধীরে বাংলার সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করে এখানে ধর্মীয় আচারকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথা বলে সংগীত ও শিল্পীর ওপর আক্রমণের এই সংস্কৃতি বিগত সরকারের আমলে যেমন হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বলা যেতে পারে, এই আগ্রাসী সংস্কৃতি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আরও বেশি বেগবান হয়েছে। সংগীত অনুষ্ঠান বন্ধ, বাতিল ও পণ্ড করা ছাড়াও, গানবাজনা হওয়া ডজনখানেক মাজারে চালানো হয়েছে ভাঙচুর।
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে: ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর যশোরে বাউলশিল্পীদের দুই দিনব্যাপী সাধুসংঘের বাউলগানের আসর বন্ধ করা হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বাউলগানের আসর বন্ধ করে সেখান থেকে বাদ্যযন্ত্র জব্দ করে পুলিশ। পরের মাসেই মানিকগঞ্জের সিংগাইরে প্রয়াত বাউলশিল্পী রশিদ সরকারের ‘সাধুর মেলা’ পণ্ড হয়ে যায় স্থানীয় লোকজনের বাধার মুখে। আর কিছুদিন আগে আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার ও পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারীদের ওপর ‘তৌহিদি জনতা’র নাম দিয়ে আক্রমণ ও আহত করার ঘটনা ঘটে। এর কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই ঠাকুরগাঁওয়ে একই নামধারী জনতা হামলা চালায় বাউলশিল্পীদের ওপর এবং কয়েকজনকে আহত করে। এমন হামলার ঘটনা সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে।
এমন প্রবণতা সমাজে আসলে গত কয়েক দশক ধরেই তৈরি হয়েছে। অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রবণতা। বাউলদের বিরোধিতা শত শত বছর ধরেই এখানে রয়েছে। কারণ, বাউলরা পরমের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক প্রেমের পর্যায়ে নিয়ে যায়, যা অন্য ধর্মান্ধদের কাছে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। কাজেই বিশ্বাসের এই পার্থক্য আছে বলেই সমাজে বাউলরা ব্রাত্য। তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাও নতুন নয়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে বাউলদের ওপর যে রকম সমন্বিত হামলার রূপ দেখা যাচ্ছে, সেটি একেবারেই নতুন। স্বাভাবিক, নতুন প্রজন্মের কাছে এখন যোগাযোগের উন্নত সব প্রযুক্তি রয়েছে। বাউলশিল্পীরা সেসব প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহার তো দূরে থাক, তাঁরা শিল্পসাধনা করেই কূল পান না। কিন্তু এই সুযোগে তো সুরের বিপরীতে, যারা অসুর, তারা বসে থাকবে না!
অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যারা কয়েক ডজন মাজার ভেঙেছে, এমনকি মাজারের মৃত পীরকে কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই একই গোষ্ঠীর চাপ এখন প্রসারিত হয়েছে সরকারের ওপর। এ কারণেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শরীরচর্চার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় প্রজ্ঞাপন জারি করে।
বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে: ‘সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা আসার পর থেকেই এ নিয়ে আপত্তি জানাতে শুরু করে কয়েকটি ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল। এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে নানা কর্মসূচিও পালন করে তারা। এ ছাড়া সংগীত শিক্ষকের বদলে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবিও জানানো হয়।’
বাংলাদেশের চিত্রটি এখন খুব স্পষ্ট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ বাতিল থেকে শুরু করে মাজারের ওপর হামলা, একের পর এক সংগীতানুষ্ঠান বাতিল এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে বাউলশিল্পীদের ওপর আক্রমণ ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, সমাজের একটি মৌলবাদী গোষ্ঠী বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং সরকার ও রাষ্ট্রের মদদে ও সমর্থনে তারা দিনকে দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এমনভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশে ধর্মীয় সমন্বয়বাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির মুখে পড়বে। অবশ্য দেশে আর এসবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা আছে, তা বিগত দিনের অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র।
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভালোবাসে, তারা মনে করে সব জীবের ভেতরেই সৃষ্টিকর্তার বাস। এই ভাবধারার কারণেই এখানকার মানুষ ধর্মভীরু, কিন্তু নমনীয় ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন, রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহারের কারণে একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যারা নিজেদের চরমপন্থাকে বৈধতা দিচ্ছে ধর্মের নামে। যেখানে গণতন্ত্র ও সহিষ্ণুতা তো দূরের কথা, আগ্রাসন ও গোঁড়ামিই আসল কথা হয়ে উঠেছে। এবং বলা অপ্রয়োজনীয় নয়, এসবের পেছনে ক্ষমতা ও সম্পদের হালুয়া-রুটির সম্পর্ক রয়েছে।
মানুষে বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ। তাই আমিও বিশ্বাস করি, এই অবস্থা চিরকাল থাকবে না। এই বিশ্বাসের অন্ধত্ব ও উগ্রতা থেকে এই জনপদের মানুষ একদিন বেরিয়ে আসবে। তারা একে অপরের প্রতি সহনশীল হবে এবং সত্যিকার অর্থেই আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাব। আমি জানি, এটা পেতে আমাদের কমপক্ষে আড়াই শ বছর লেগে যাবে। ইতিহাসের বিচারে এই আড়াই শ বছর কোনো সময়ই নয়। আমার এই আশাবাদ আড়াই শ বছর বাদে কেউ মিলিয়ে নেবেন। ইউরোপও একসময় অন্ধকার যুগে ছিল। তারপর তারা নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকের উদার, গণতান্ত্রিক ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জায়গায় উপনীত হয়েছে। আমাদের দেশেও একদিন রাজনীতিবিদেরা দেশের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি করবেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাবেন, যাতে শিশুরা, ভবিষ্যতের নাগরিক যারা, দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শিখবে; যুক্তি ও শিল্পীর মন নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শিখবে।
আসিফ
সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে একটি সংবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে—পৃথিবীর তেল ও গ্যাসের ভান্ডার ফুরিয়ে আসছে। এই সংকট শুধু বাংলাদেশের নয়, এটি একটি বৈশ্বিক বাস্তবতা। জীবাশ্ম জ্বালানির এই অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তিই শক্তিধর দেশগুলোকে এর অবশিষ্ট ভান্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য এক মরিয়া প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে। এর করুণ পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্যপ্রাচ্যের বুকে। ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ার মতো দেশগুলো শুধু খনিজ তেল ও গ্যাসের দখলকে কেন্দ্র করে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের চেয়ে খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণের লড়াই হিসেবেই বেশি প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রপ্রধানদের শান্তি আলোচনার আড়ালে শক্তির মহড়াই যেন বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।
এই সংকটের প্রেক্ষাপটেই নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। সম্প্রতি পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদে চালানো কয়েকটি অভিযানে এটি প্রায় নিশ্চিত যে সেখানে বিপুল পরিমাণ খনিজের সম্ভাবনা বিরাজ করছে—এর একটি উদাহরণ হলো হিলিয়াম ৩। শুধু চাঁদেই নয়, আমাদের সৌরজগতের মধ্যেই সম্পদের প্রাচুর্য বিজ্ঞানীদের আশাবাদী করছে। পাশাপাশি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং সৌরশক্তির ব্যবহার সংকট উত্তরণের নতুন পথ দেখাচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের একটি সমন্বিত উদ্যোগ এই সংকট থেকে মানবজাতিকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিতে পারে। আর এই মুক্তির পথ মহাকাশের দিকেই প্রসারিত।
মহাজাগতিক দর্শন
বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান যোগাযোগকারী কার্ল সাগান মহাকাশ অভিযানকে মানবজাতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর স্নায়ুযুদ্ধ, আধিপত্যের রাজনীতি এবং সভ্যতার অবক্ষয়ের পেছনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা একটি বড় কারণ। সাগানের কাছে মহাকাশ অনুসন্ধান কোনো বিলাসিতা ছিল না, বরং এটি ছিল মানবজাতির দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়।
তিনি পৃথিবীকে মহাবিশ্বের এক ‘ফ্যাকাশে নীল বিন্দু’ (পেইল ব্লু ডট) হিসেবে আখ্যায়িত করে আমাদের ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরেছিলেন। গ্রহাণুর আঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন বা পারমাণবিক যুদ্ধের মতো বিপর্যয় যেকোনো মুহূর্তে আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। সাগান বিশ্বাস করতেন, একমাত্র বহু-গ্রহীয় প্রজাতি (মাল্টি-প্ল্যানেটারি স্পিশিজ) হিসেবেই মানুষ এই মহাজাগতিক বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। তাই অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই মহাকাশে উপনিবেশ স্থাপন জরুরি।
সাগানের দর্শন অনুযায়ী, মানুষের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণের এক সহজাত কৌতূহল রয়েছে। মহাকাশ আমাদের সেই কৌতূহলকে তৃপ্ত করে এবং মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ‘আমরা নক্ষত্রের সন্তান’ (উই আর মেইড অব স্টার-স্টাফ), এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে যে মহাবিশ্বকে জানার মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে জানতে পারে।
কার্ল সাগানের দর্শনেরই আধুনিক প্রতিধ্বনি শোনা যায় একুশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান উপস্থাপক ব্রায়ান কক্সের কণ্ঠে। কক্সের মতে, আমরা আজ এক ‘মহাকাশচারী সভ্যতা’ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। গত দশকে প্রকৌশলগত বিপ্লব, বিশেষ করে স্পেসএক্স এবং ব্লু অরিজিনের মতো কোম্পানির পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট প্রযুক্তি, মহাকাশে প্রবেশকে আগের চেয়ে অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী করেছে।
কক্স ভবিষ্যতের যে চিত্র এঁকেছেন, সেখানে পৃথিবীর কক্ষপথে কেবল একটি নয়, বরং একাধিক মহাকাশ স্টেশন থাকবে, যা বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠবে। মহাকাশ পর্যটন এবং স্টারলিংকের মতো স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গ্রহাণু থেকে খনিজ আহরণ বা মঙ্গলে শহর গড়ার মতো দূরবর্তী স্বপ্নের আগে, পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথেই এক নতুন অর্থনৈতিক দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। গ্রহাণু থেকে খনিজ সম্পদ আহরণের প্রযুক্তি আয়ত্ত করা গেলে পৃথিবীতে সীমিত সম্পদ নিয়ে ঐতিহাসিক সংঘাত এবং পরিবেশগত ধ্বংসের অবসান ঘটবে। এটি আমাদের সভ্যতাকে পৃথিবীর আর কোনো ক্ষতি না করেই এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
ব্রায়ান কক্স নতুন যুগের চ্যালেঞ্জগুলোও তুলে ধরেছেন। মহাকাশ ক্রমেই জনবহুল হয়ে উঠছে এবং কক্ষপথে স্থান দখলের প্রতিযোগিতা বাড়ছে। স্যাটেলাইটগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য বর্তমানে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। কক্স একটি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থার মতো মহাকাশ ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা বিভিন্ন দেশ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সম্মতিতে পরিচালিত হবে।
এর পাশাপাশি, কক্স পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড ডয়েচ, জন ব্যারো এবং ফ্রাঙ্ক টিপলারের কিছু যুগান্তকারী ধারণাও উপস্থাপন করেন। তাঁদের মতে, জীবন মহাবিশ্বে একটি তুচ্ছ কণা হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। জীবন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও পৃষ্ঠকে রূপান্তরিত করেছে। এক উন্নত সভ্যতা হয়তো মঙ্গল গ্রহকে বাসযোগ্য করে তুলবে, সূর্যের আয়ুষ্কালকে প্রভাবিত করবে, কিংবা গ্যালাক্সিজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে।
এই চিন্তাধারা ‘ওমেগা পয়েন্ট কসমোলজি’র দিকে ইঙ্গিত করে যা বলে—একটি সভ্যতা জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এতটাই শক্তিশালী হতে পারে যে এটি মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। যদিও কক্স স্বীকার করেন, এটি একটি অত্যন্ত অনুমানমূলক ধারণা, কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে জীবনের সম্ভাবনা মহাজাগতিকভাবেই বিশাল।
মহাকাশ থেকে তোলা ‘ফ্যাকাশে নীল বিন্দু’ ছবিটি যেমন মানবজাতিকে তার ক্ষুদ্রতা ও ঐক্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, তেমনি মহাকাশ অভিযান জাতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক বিভেদকে তুচ্ছ করে তোলে। কার্ল সাগানের দর্শন এবং ব্রায়ান কক্সের বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ—উভয়েই একটি অভিন্ন সত্যকে নির্দেশ করে। মহাকাশ অভিযান কেবল সম্পদ আহরণ বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয় নয়, এটি মানবজাতির ঐক্য, জ্ঞান এবং দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব রক্ষার এক অপরিহার্য পদক্ষেপ। পৃথিবীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মহাবিশ্বের অসীম সম্ভাবনার দিকে হাত বাড়ানোই আজ আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।
শামীম মিয়া
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গভীর সংকটের মধ্যে নিপতিত। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে জটিল আকার ধারণ করেছে। ফলে দেশের বৌদ্ধিক সম্ভাবনা ও মেধার বিকাশকে ক্রমেই ক্ষয় করছে। এটি শুধু শিক্ষার মান হ্রাস নয়, বরং একটি সামাজিক, নৈতিক এবং মানসিক সংকট, যা দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় প্রতিভার ধ্বংসসাধন করছে। একই সঙ্গে সামাজিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। শিক্ষার ক্ষেত্রকে যদি রাজনৈতিক স্বার্থ প্রভাবিত করে, তবে তা দেশের সামগ্রিক মানবসম্পদ তৈরিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে পারে।
এ দেশের শিক্ষার্থীরা একসময় জাতির আশা ও ভবিষ্যতের প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু দুই দশকের বেশি সময় থেকে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাপন্থী ছাত্ররাজনীতি এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও সৃজনশীল বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন শিক্ষাজীবনকে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড এবং ক্ষমতার মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করছেন। এতে তাঁরা স্বাধীন চিন্তা, বিশ্লেষণক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী মননশীলতা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
ছাত্ররাজনীতি নেতৃত্ব, সংগঠন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বিকাশের একটি মাধ্যম। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর থেকে তা সহিংসতা, সংঘাত এবং পার্টিভিত্তিক প্রভাবের খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রশাসনিক অনিয়ম, অস্থিরতা—এই সব মিলিয়ে তাঁরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের মেধার অপচয় হচ্ছে।
শিক্ষকদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকেরা কেবল জ্ঞান প্রদানের মাধ্যম নন; তাঁরা শিক্ষার্থীর নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের দিশারি। শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করা নয়; শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি, উদ্ভাবনী মনন এবং নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করা। তবে রাজনৈতিক চাপ, স্বার্থান্বেষী প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ শিক্ষকদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে।
রাজনীতির প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে সীমিত করা না গেলে, তা দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেও প্রভাবিত করবে। সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের উচিত রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা। তাঁদের মননশীলতা, স্বাধীন চিন্তাশীলতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।
শিক্ষা, মেধা এবং নৈতিকতার সঠিক সমন্বয় দেশের শক্তি নির্ধারণ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার অবক্ষয় মানে দেশের ভবিষ্যতের সংকট। শিক্ষার্থীর মননশীলতা, শিক্ষকের নৈতিকতা এবং রাজনীতির স্বাস্থ্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে মেধা পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব।
রাজিউল হাসান
ইউক্রেনকে ‘শায়েস্তা’ করতে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সামরিক পদক্ষেপ নেয় রাশিয়া। সেই ‘শায়েস্তা’করণ কার্যক্রম এখনো চলছে। আর কয়েক মাস এভাবে চললে এই যুদ্ধ পঞ্চম বর্ষে গড়াবে। বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউক্রেন যুদ্ধই ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধ।
অবশ্য ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধ থামাতে নানা কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছেন, দিয়েছেন হুমকি-ধমকি। তবে কিছুতেই কিছু হয়নি। সবশেষে তিনি রাশিয়াকে ‘খুশি করে’ ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর পরিকল্পনা এঁটেছেন, তৈরি করেছেন ২৮ দফা প্রস্তাব। কিন্তু সেই প্রস্তাব বাস্তবায়নে হয়তো ইউক্রেন যুদ্ধ আপাতত থামবে, তবে মর্যাদাহানি হবে আক্রান্ত ইউক্রেনেরই।
বিবিসি, সিএনএনসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে ট্রাম্পের সেই ২৮ দফা প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা এরই মধ্যে জেনে গেছি। এসব দফার কয়েকটি দফা পর্যালোচনা করলেই ইউক্রেনের মর্যাদাহানির বিষয়টি পরিষ্কার হয়। একটি দফায় বলা হয়েছে, ইউক্রেনের ক্রিমিয়া, লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। খোদ যুক্তরাষ্ট্র এই স্বীকৃতি দেবে। খেরসন ও জাপোরিঝিয়া এমন অঞ্চলে পরিণত হবে, যা মূলত রুশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলেই আভাস দেওয়া হয়েছে পরিকল্পনায়। যদিও এই দুই এলাকা ‘ফ্রোজেন’ অঞ্চল হবে বলে ২৮ দফায় উল্লেখ করা হয়েছে। দোনেৎস্কের যেসব অঞ্চল এখন ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে, সেসব অঞ্চল থেকে দেশটির বাহিনী প্রত্যাহারের শর্ত দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চল অসামরিকায়িত অঞ্চল (ডিমিলিটারাইজড জোন) হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে রুশ কিংবা ইউক্রেনীয়—কোনো বাহিনীই প্রবেশ করবে না।
আমরা জানি, এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত অসামরিকায়িত অঞ্চল হলো দুই কোরিয়ার মধ্যেকার অঞ্চল। আমরা এটাও জানি, নথিপত্র আর মুখের কথায় অসামরিকায়িত অঞ্চল বলা হলেও ওই অঞ্চলটি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখানে প্রবেশ মানে কোনো না কোনো দেশের বাহিনীর হাতে নির্ঘাত মৃত্যু। ট্রাম্পের পরিকল্পনা যে আরেকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অসামরিকায়িত অঞ্চল ‘প্রসব’ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
একটি দফায় বলা আছে, ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে পারলেও কোনো দিন মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটে ঢুকতে পারবে না। ন্যাটোতে না ঢোকার শর্ত ইউক্রেনকে তার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইউক্রেনকে কোনো দিন সদস্য না করার শর্ত ন্যাটোকেও তার সনদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যাটো কোনো দিন ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন করবে না বলেও শর্ত দেওয়া হয়েছে ট্রাম্পের পরিকল্পনায়। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর আকার ৬ লাখ সদস্যের বেশি হতে পারবে না বলেও শর্ত দেওয়া হয়েছে। আরেকটি শর্তে বলা হয়েছে, জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের অর্ধেক যাবে রাশিয়ায়, বাকি অর্ধেক যাবে ইউক্রেনে।
এই ত্যাগগুলো শিকারে যদি ইউক্রেন রাজি থাকে, তাহলেই কেবল মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে। এই দফাগুলো পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, যুদ্ধ থামাতে শুধু রক্তই পর্যাপ্ত নয়, মর্যাদাহানিও মেনে নিতে হবে ইউক্রেনকে।
আরেকটি শর্তে বলা হয়েছে, দুই পক্ষ পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে রাজি হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যে ইউক্রেনকে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। অর্থাৎ দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও হুমকিতে পড়েছে।
রাশিয়ার প্রথম লাভ—ভূখণ্ড দখলে আসা এবং তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। যে অঞ্চলগুলো রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে পরিকল্পনায়, সেগুলো ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার প্রভাব তখন আরও বাড়বে। শুধু তা-ই নয়, জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনেও মস্কো অর্ধেক ভাগ বসাবে। রাশিয়ার জন্য আরও অনেক ‘পুরস্কার’ আছে ট্রাম্পের পরিকল্পনায়। এগুলোর অন্যতম হলো—যুদ্ধকালে সংঘটিত যেকোনো অপরাধের দায়মুক্তি পাবে উভয় পক্ষ। ইউক্রেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। সব পক্ষ পরিকল্পনায় রাজি থাকলে পুতিনের ওপর থেকে সেই পরোয়ানা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
এ তো গেল পুতিনের ব্যক্তিগত সুবিধার কথা। দেশ হিসেবে রাশিয়াও কম লাভবান হবে না। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউক্রেন যুদ্ধ থামলে রাশিয়ার ওপর থেকে প্রায় সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পথ তৈরি হবে। যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটাসেন্টার, বিরল খনিজসহ নানা ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় যাবে। রাশিয়াকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৮-এ পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আবারও শক্তিশালী খেলোয়াড় হয়ে ফিরবে মস্কো।
ট্রাম্পের পরিকল্পনায় অবশ্য ইউক্রেনের জন্যও কিছু সান্ত্বনা ‘পুরস্কার’ রয়েছে। যেমন ইউক্রেনে হামলা চালানোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রুশ সম্পদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অবরুদ্ধ করেছে, তা ইউক্রেন পুনর্গঠন এবং দেশটিতে বিনিয়োগে ব্যবহার করা হবে। তবে সেই বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা আসবে, যুক্তরাষ্ট্র তার ৫০ শতাংশ পাবে বলে শর্ত দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় ইউরোপে ইউক্রেনের মিত্র দেশগুলোর জন্য মৃদু ‘চপেটাঘাতের’ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সেটা হলো ইউক্রেন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ইউরোপকে ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলের জোগান দিতে হবে।
ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে রাশিয়ার জন্য কয়েকটি ‘কঠোর’ শর্ত রয়েছে পরিকল্পনায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম, ইউরোপ ও ইউক্রেনে আর হামলা চালানো হবে না মর্মে রাশিয়াকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। রাশিয়া আর কোনো দিন তার প্রতিবেশী কোনো দেশকে আক্রমণ করবে না মর্মে ‘আশাবাদও’ ব্যক্ত করা হয়েছে পরিকল্পনায়। তবে এসব ‘কঠোর’ শর্তের বিপরীতে মস্কোকে কিছুটা খুশি করারও চেষ্টা করা হয়েছে। রাশিয়া, ইউক্রেন ও ইউরোপের মধ্যে এমন একটি বিশদ চুক্তি হবে, যার আওতায় কোনো পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আগ্রাসন চালাবে না। এই চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ধরে নেওয়া হবে, পক্ষগুলোর মধ্যে তিন দশক ধরে চলে আসা বিবাদগুলোর অবসান ঘটেছে।
এবার আসা যাক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কী রেখেছেন ট্রাম্প তাঁর পরিকল্পনায়, সে প্রশ্নে। মার্কিন নেতৃত্বে অবরুদ্ধ হওয়া রুশ সম্পদের একাংশ ইউক্রেনে বিনিয়োগ করা হবে এবং তার থেকে অর্জিত মুনাফার অর্ধেক যাবে যুক্তরাষ্ট্রের পকেটে। শুধু তা-ই নয়, ইউক্রেনকে যে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র, তার বিনিময়ে তাকে অর্থমূল্য দিতে হবে। মার্কিন এই নিশ্চয়তার মধ্যে ‘হুমকিও’ রয়েছে। তা হলো—ইউক্রেন যদি কোনো দিন রাশিয়ায় আক্রমণ করে, তাহলে সে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা হারাবে। আর রাশিয়া আক্রমণ করলে প্রত্যাহার করে নেওয়া সব আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপ করা হবে দেশটির ওপর।
তো এই হলো ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্পের পরিকল্পনার আপাত দৃশ্যমান পর্যালোচনা। এটুকুতেই পরিষ্কার, এই যুদ্ধ থামাতে ইউক্রেনকে কতটা চড়া মূল্য দিতে হবে। যেখানে এই আধুনিক যুগে এসে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে বহিঃশক্তির আক্রমণ কল্পনাও করা যায় না, সেখানে ভূখণ্ড হারিয়ে অনেকটা নাকে খত দেওয়ার মতো করে যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পেতে হচ্ছে ইউক্রেনকে। ইউক্রেনের মিত্ররা এই মর্যাদাহানি থেকে দেশটিকে বাঁচাতে কিছুটা দৌড়ঝাঁপ করছে, কিন্তু তাতে কতটা কী হবে, তা এখনো বলা দায়।
লেখক: সাংবাদিক
